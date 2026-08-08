Un accident d'hélicoptère a fait quatre morts samedi à Rio de Janeiro, selon les pompiers. Plusieurs médias brésiliens indiquent que trois des victimes sont des touristes colombiennes.

L'accident a eu lieu près de la Vista Chinesa, monument répliquant une pagode chinoise très prisé par les touristes (archive).

L'hélicoptère s'est écrasé dans le Parc National de Tijuca, qui abrite une forêt à la végétation très dense à flanc de montagne.

Les pompiers ont confirmé que le pilote et trois femmes étaient morts «carbonisés» et ont diffusé des images montrant l'appareil en flammes en pleine forêt, sur un terrain escarpé et difficile d'accès.

Une source policière a affirmé à l'AFP que les victimes n'avaient pas encore été officiellement identifiées, mais plusieurs médias locaux ont rapporté que les passagères étaient des touristes colombiennes. Selon le site d'informations G1, elles sont toutes trois de la même famille.

L'accident a eu lieu près de la Vista Chinesa, monument répliquant une pagode chinoise très prisé par les touristes car il permet d'admirer la ville de Rio depuis un point de vue en altitude au coeur de la forêt. Il est représenté dans le film d'animation Rio (2011).

Caiu Helicóptero agora na Vista Chinesa nesse Momento na Floresta da Tijuca pic.twitter.com/X8cfmfS6Hf — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) August 8, 2026

Intensifier la surveillance et la sécurité

En juin, une collision de deux hélicoptères à Rio avait fait six morts, dont le célèbre chanteur américain Oliver Tree et le YouTuber argentin Gaspar Prim.

Le maire de Rio, Eduardo Cavaliere, a affirmé sur le réseau social X avoir demandé à l'Agence nationale d'Aviation civile du Brésil de prendre des mesures immédiates pour intensifier la surveillance et garantir la sécurité des vols d'hélicoptères, dont la fréquence ne cesse d'augmenter dans cette métropole très touristique.