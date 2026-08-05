La puissante soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a accusé mercredi le Japon de se transformer en «Etat belliqueux», alors que Tokyo a estimé la veille qu'il devenait «urgent» de renforcer l'armée nippone.

La puissante soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a accusé mercredi le Japon de se transformer en «Etat belliqueux».

Corée du Nord «Quelque chose de désagréable se produira» - La puissante soeur de Kim Jong Un menace

Les «dirigeants» de Corée du Nord «mettront en place des options militaires supplémentaires qui sont manifestement la conséquence de la transformation du Japon», a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle KCNA. «Le Japon, un Etat criminel de guerre, accélère sa transformation en Etat belliqueux», a-t-elle également tancé.

Dans la préface du livre blanc annuel sur la défense de l'archipel, publié mardi, le ministre Shinjiro Koizumi a jugé «impératif que le Japon renforce et transforme encore davantage ses capacités de défense avec un sentiment d'urgence et de crise plus fort que jamais».

Dans l'Asie-Pacifique, «non seulement la Chine et la Corée du Nord continuent de renforcer leurs capacités militaires, mais la Chine et la Russie, ainsi que la Russie et la Corée du Nord, renforcent également leurs coopérations», s'est-il alarmé.

Le Japon a augmenté ses dépenses militaires de 9,7% pour atteindre 62,2 milliards de dollars en 2025, soit 1,4% de son PIB, ce qui représente sa part la plus élevée depuis 1958.

Capitulation

Kim Yo Jong a cité le récent essai de tirs de missiles de croisière à longue portée Tomahawk par Tokyo et sa participation, en mai, à des exercices menés par les Etats-Unis aux Philippines, y voyant la preuve du soutien de Washington à des «mouvements militaires dangereux» dans le Pacifique.

Tokyo cherche «à se doter d'une capacité de frappe préventive», a critiqué la Nord-Coréenne. «Nous ne resterons jamais des spectateurs passifs face à l'évolution militaire du Japon, qui pourrait constituer une grave menace.»

Le Japon a occupé l'ensemble de la Corée avant sa capitulation en 1945 lors de la Seconde Guerre mondiale, après quoi la péninsule a été divisée en deux Etats distincts le long du 38e parallèle.

L'héritage de cette période continue de peser sur la politique étrangère de la Corée du Nord comme de la Corée du Sud. «Si les descendants du militarisme, qui ont hérité des gènes de la ruse et de l'agression, s'emparent d'armes mortelles, quelque chose de désagréable se produira», peut-on également lire dans le communiqué de Kim Yo Jong.