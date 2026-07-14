Donald Trump a signé lundi un décret réduisant la superficie de deux zones protégées de l'Utah, ouvrant ainsi la voie à une possible exploitation minière et pétrolière de ces réserves naturelles qu'il avait déjà amputées lors de son premier mandat.

Donald Trump a signé lundi un décret réduisant la superficie de deux zones protégées de l'Utah.

Les sites nationaux de Grand Staircase-Escalante et de Bears Ears, tous deux situés dans l'Utah (ouest) vont voir leur superficie réduite de 90 et 91% respectivement, selon le texte signé par le républicain.

«Nous faisons quelque chose de très spectaculaire et de très important pour la population de l'Utah et pour la population de notre pays», a affirmé le président américain au moment de signer le décret.

«Ces désignations (...) sont censées couvrir la 'plus petite superficie possible'», or, ces zones «ne répondent certainement pas à ce critère», a estimé à ses côtés le gouverneur républicain de l'Utah, Spencer Cox.

Il a ajouté que les autorités de l'Etat étaient attachées à ces sites et qu'elles continueraient à les protéger. En décembre 2017 lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà annoncé réduire drastiquement ces deux zones, créées par deux de ses prédécesseurs démocrates.

Le Bears Ears National Monument, édifié en 2016 par Barack Obama, avait ainsi vu sa surface réduite de 85% et le Grand Staircase-Escalante National Monument, créé en 1996 par Bill Clinton, réduit d'environ 45%.

Mais ces réductions avaient été annulées en 2021 par le président Joe Biden, le site Grand Staircase-Escalante ayant retrouvé sa surface de plus de 7.500 km2 et Bears Ears s'étant même agrandi un peu.

Saisir la justice

Cette première réduction avait scandalisé les tribus amérindiennes et les défenseurs de l'environnement, dont certains avaient contesté cette décision.

Thomas Delehanty, avocat de l'association environnementale Earthjustice, qui avait déjà poursuivi l'administration Trump lors de la précédente réduction, a indiqué à l'AFP que son organisation était prête à porter une nouvelle fois l'affaire devant la justice.

La loi ne permet pas au président de «réduire ou supprimer» ce type de zone protégée, a-t-il affirmé, soulignant que «seul le Congrès pouvait le faire, en adoptant une nouvelle loi». Les sites concernés abritent notamment plus de 100.000 sites archéologiques y compris de l'art rupestre datant d'au moins 5.000 ans.

Les autorités de l'Utah, Etat républicain, plaident elles pour une exploitation des minéraux rares et de ressources énergétiques dont regorgent ces terres et avaient engagé une procédure judiciaire pour contester la restauration des superficies décidée sous Biden.

Ce nouveau décret de l'administration Trump s'inscrit dans une tendance plus large de suppression de mesures de protection de l'environnement au profit des industriels.

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