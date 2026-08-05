Les recherches ont repris mercredi matin en Haute-Savoie (F) pour retrouver une femme emportée par les eaux mardi soir à Sixt-Fer-à-Cheval. Le Giffre, rivière qui traverse la ville, a soudainement débordé en raison de fortes précipitations.

Les recherches ont repris mercredi matin en Haute-Savoie (F) pour retrouver une femme emportée par les eaux mardi soir à Sixt-Fer-à-Cheval après le débordement soudain du Giffre (illustration).

«Le dispositif de recherche monte en puissance», a précisé Marielle Suissa, commandante de la compagnie de la gendarmerie de Bonneville. Une vingtaine de gendarmes arpentent les bords de la rivière depuis le point de disparition. Des renforts sont attendus, dont un chien pisteur. Des pompiers sont également mobilisés, dont des spécialistes en eaux vives et un drone.

La victime a été entraînée par la montée des eaux du Giffre, qui prend sa source quelques kilomètres en amont dans le Cirque du Fer à Cheval, où une coulée de boue a eu lieu mardi en début de soirée après un orage et de fortes précipitations. «La coulée a été assez puissante» et «l'eau est particulièrement trouble avec un débit fort», a rapporté Marielle Suissa.

Interrogé par BFMTV, le mari de la victime a évoqué une scène d'une «fraction de seconde». «J'ai à peine eu le temps de tourner la tête, de faire un pas en arrière et de lui dire de reculer, qu'elle était déjà projetée par un mur de gravats et de béton», a-t-il raconté. La quinquagénaire a deux enfants, dont un fils qui a rejoint son père dans la nuit sur place, selon la chaîne d'information.

Quinze personnes, dont deux bébés, ont dû être évacuées par des hélicoptères de la sécurité civile du Cirque du Fer à cheval, gigantesque amphithéâtre naturel calcaire très prisé des randonneurs et des touristes. Environ 170 personnes ont été mises en sécurité dans un restaurant de Sixt-Fer-à-Cheval avant de pouvoir regagner leur hébergement.