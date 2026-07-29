Les incendies qui ravagent la Gironde et les Landes bouleversent les vacances de nombreux touristes, notamment suisses. Remboursement, annulation, évacuation ou assurance: les droits des voyageurs varient selon qu'ils ont réservé un voyage à forfait ou organisé eux-mêmes leur séjour. Tour d'horizon.

Les violents incendies qui ravagent la Gironde et les Landes continuent de perturber les vacances estivales. À l'échelle de la France, plus de 115'000 hectares sont partis en fumée depuis le début de l'année, 220'000 personnes ont été évacuées et des dizaines de pompiers ont été blessés. Face à la progression des flammes, la préfète de la Gironde a demandé aux touristes d'éviter la zone. Une recommandation qui concerne l'un des départements les plus visités de France, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques. Pour les voyageurs, les conséquences varient toutefois selon le type de réservation.

Les droits des vacanciers touchés par les incendies diffèrent avant tout selon le mode de réservation, souligne à Keystone-ATS Aurélie Gigon, responsable juridique à la Fédération romande des consommateurs (FRC). Dans ce type de catastrophe naturelle, les incendies de forêt sont considérés comme un cas de force majeure, une «circonstance extraordinaire» qui est «souvent prévue comme une exception à l'exécution du contrat», précise Aurélie Gigon.

Voyages à forfait : une meilleure protection

La FRC rappelle que les voyageurs ayant réservé un voyage à forfait auprès d'une agence ou d'un voyagiste bénéficient de la protection prévue par la loi sur les voyages à forfait. Si le voyagiste annule le séjour en raison des incendies, il est tenu de rembourser intégralement le prix du voyage. Les clients peuvent aussi se voir proposer une solution de remplacement, comme un changement de destination, un autre hébergement ou un report du séjour, selon les possibilités.

La Fédération suisse du voyage (FSV) précise à Keystone-ATS que les personnes concernées sont directement contactées par leur voyagiste, qui les informe de l'évolution de la situation et des alternatives envisageables.

Selon la FRC, si les vacanciers sont déjà sur place, l'agence de voyages doit leur porter assistance par tous les moyens possibles. En revanche, les conséquences financières liées au cas de force majeure, comme une prolongation imprévue du séjour à l'hôtel, restent en principe à la charge des voyageurs. En cas de litige concernant un voyage à forfait, ceux-ci peuvent s'adresser à l'Ombudsman de la branche du voyage.

Plus compliqué pour les voyages individuels

La FRC souligne par ailleurs que les voyageurs ayant organisé eux-mêmes leurs vacances sont, eux, soumis aux conditions générales de chaque prestataire. Les hôtels ou compagnies aériennes excluent généralement leur responsabilité en cas de catastrophe naturelle, même s'il est parfois possible de négocier un report ou un avoir. Si un hébergement est fermé sur décision des autorités ou détruit avant l'arrivée, la prestation devient impossible et le voyageur a droit au remboursement.

Les utilisateurs d'Airbnb doivent en outre faire preuve d'une vigilance particulière. «Nous avions constaté l'hiver dernier que les conditions générales peuvent contenir des clauses surprenantes», explique la FRC. Ainsi, d'importantes chutes de neige ou un risque d'avalanche dans les régions de montagne suisses ne sont pas considérés comme des cas de force majeure par Airbnb, ces phénomènes étant jugés suffisamment fréquents pour être prévisibles.

Partir ou renoncer ? Décision au cas par cas

Pour les personnes qui doivent partir prochainement dans les régions sinistrées de France, la FSV recommande de suivre attentivement les consignes des autorités locales et de leur voyagiste. La décision de maintenir le voyage dépend de chaque situation, le critère déterminant étant de savoir si les prestations réservées peuvent encore être fournies. À ce stade, la Fédération suisse du voyage indique ne pas constater d'augmentation significative des demandes de renseignements ou des annulations liées aux incendies.

Enfin, tant la FRC que la FSV recommandent de vérifier les conditions de son assurance voyage avant le départ. La couverture varie selon les contrats, mais une assurance adaptée peut permettre de limiter les pertes financières et de faciliter l'organisation d'un retour anticipé ou d'un séjour de remplacement.