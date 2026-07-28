Les Etats-Unis ont quitté lundi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lorsque l'ambassadeur français a pris la parole. Ils entendaient ainsi dénoncer les commentaires «hypocrites» de la France qui a comparé les Etats-Unis à la Corée du Nord et à la Russie en lien avec un vote lié aux droits humains.

Dan Negrea a quitté lundi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lorsque l'ambassadeur français a pris la parole.

«Un membre de ce Conseil joue l'indignation morale et prétend donner des leçons à tout le monde sur tous les sujets, que ce soit le conflit dont nous discutons encore aujourd'hui (l'Ukraine, ndlr) ou des questions non liées à la paix et la sécurité, comme les droits humains. C'est pour cela que nous sommes sortis lors de l'intervention de la France», a déclaré l'ambassadeur américain adjoint Dan Negrea.

Une telle sortie du Conseil est extrêmement rare. Le diplomate américain a dénoncé une «posture hypocrite lassante» de Paris que Washington avait jusque-là «tolérée» en raison du respect entre les membres permanents du Conseil.

Vendredi, les Etats-Unis avaient été l'un des dix pays à voter à l'Assemblée générale contre le renouvellement pour quatre ans du mandat du Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Volker Türk, en compagnie notamment de la Corée du Nord, de la Russie, du Nicaragua, du Mali.

«Les Etats-Unis étaient autrefois un modèle en matière de droits humains. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ils se retrouvent aux côtés de la Corée du Nord, du Nicaragua, du Mali et de la Russie. Isolés. Et le monde ne les écoute plus», avait alors posté sur X la mission de la France auprès des Nations unies à Genève.

«Divagations politisées»

«Nous nous sommes tenus aux côtés de cet Etat membre lors de chaque conflit qui menaçait ses libertés. Et aujourd'hui, je veux leur rappeler que les Etats-Unis restent le modèle de la liberté dans le monde», a insisté Dan Negrea.

«Par conséquent, nous ne leur accorderons pas le privilège d'écouter leurs divagations politisées tant qu'ils ne renonceront pas à leur rhétorique condescendante et irrespectueuse, et qu'ils ne se comporteront pas d'une manière digne», a-t-il ajouté.

«Nous fêtons cette année le 250e anniversaire des Etats-Unis. Et chacun sait la place que la France y a pris», a répondu l'ambassadeur français Jérôme Bonnafont. Il a également assuré que la France travaillait à l'ONU «pour préserver cette institution, son indépendance, sa capacité d'action au service de la charte, au service des droits de l'Homme, et au service de la paix».

«La position française est connue: nous avons soutenu la reconduction du Haut-commissaire, tout comme l'ensemble des pays membres de l'UE et une écrasante majorité des pays membres de l'ONU. Cela n'empêche pas un dialogue étroit avec les Etats-Unis. Les différences d'appréciation sur un vote ne remettent pas en cause la qualité de notre relation ni notre capacité à travailler ensemble», a de son côté justifié une source diplomatique française.