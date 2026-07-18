Une attaque de drones ukrainienne contre deux centres logistiques a fait au moins huit morts en Russie. L'incendie d'un dépôt de pétrole dans la région de Moscou a par ailleurs entraîné l'évacuation d'une maternité, selon les autorités locales samedi.

«Sept employés de nuit ont été tués quand des drones ennemis ont frappé un centre logistique de Wildberries», le géant russe du e-commerce, a écrit sur Telegram le gouverneur Evguéni Pervyshov. L'attaque, survenue à Kotovsk (ouest), a également fait 24 blessés.

Un autre entrepôt de Wildeberries situé à Elektrostal, dans la région de Moscou, a été touché par la chute d'un drone, selon le gouverneur Andreï Vorobiov, qui a ajouté qu'une personne était morte et que 37 personnes avaient été blessées.

Un incendie s'est par ailleurs déclenché «dans un dépôt de pétrole à Noginsk», a-t-il ajouté. Deux personnes ont été blessées et une maternité à proximité a été évacuée «pour des raisons de sécurité». Une journaliste de l'AFP a observé une épaisse fumée noire qui montait dans le ciel au-dessus de cette commune samedi matin.

Plus de 300 drones

La région a été visée par plus de 370 drones dans la nuit, a indiqué le maire de la capitale, Sergueï Sobianine. «La plupart ont été abattus par les défenses antiaériennes alors qu'ils étaient encore loin. Soixante-quatre drones ennemis ont été détruits à l'approche de Moscou» même, a-t-il écrit sur Telegram.

L'Ukraine frappe de plus en plus des villes russes éloignées de la frontière en représailles aux frappes quotidiennes de Moscou dans le cadre de son offensive lancée en février 2022.

«Deux grandes installations logistiques ont été touchées – dans les régions de Moscou et de Tambov, à plus de 500 et près de 700 km de la ligne de front», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenky sur X. Selon lui, ces centres sont utilisés «pour fournir des composants sous sanctions destinés à la production de drones et d'équipements de navigation.»

Bateaux touchés

En Ukraine, les frappes russes ont fait un mort et treize blessés. En mer Noire, un bateau battant pavillon d'Antigua-et-Barbuda a été touché: une personne est morte et trois ont été blessées, selon le gouverneur de la région d'Odessa Oleg Kiper.

Selon les ministères de l'Intérieur et des Transports, ainsi que les autorités locales, une famille de cinq personnes dans la région de Chernigiv (nord-est), quatre personnes sur un bateau battant pavillon des îles Marshall et un homme à Kherson (sud) ont aussi été blessés.