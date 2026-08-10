Au moins 18 personnes sont mortes dans la ville de Pereira après le puissant séisme qui a frappé lundi l'ouest de la Colombie, a annoncé le maire de cette ville située dans la région touristique du café.

Un puissant séisme a secoué lundi la Colombie et a été ressenti dans de grandes villes comme la capitale Bogota et Cali, dans le sud-ouest du pays.

«La situation est critique», a déclaré Mauricio Salazar, le maire de Pereira, dans une interview à Caracol Radio. Il s'agit du premier bilan humain après le séisme de magnitude 7,4 survenu lundi matin et dont l'épicentre se situe dans le département voisin du Choco.

Six aéroports de l'ouest de la Colombie ont suspendu leurs opérations en raison des dommages causés par le séisme, a indiqué l'aviation civile.

Les aéroports concernés sont situés notamment dans la région touristique du café et dans le département du Choco, situé au bord du Pacifique. «Des dommages sont signalés dans les aéroports de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago et Buenaventura « et «par mesure de sécurité, les opérations aériennes dans ces terminaux restent suspendues jusqu'à l'évaluation des dégâts structurels sur les infrastructures», a détaillé l'organisme sur X.