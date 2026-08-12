Le gouvernement colombien a décrété mercredi un deuil de trois jours en hommage aux victimes du violent séisme qui a fait 216 morts et des milliers de blessés.

«En hommage à toutes les personnes décédées» Séisme en Colombie : le gouvernement décrète un deuil de trois jours

Le drapeau national sera mis en berne sur les bâtiments publics à travers le pays, ainsi que dans les ambassades et les bureaux consulaires à l'étranger, «en hommage à toutes les personnes décédées», selon le décret.

Les recherches de survivants se poursuivent avec acharnement dans l'ouest, où le tremblement de terre le plus meurtrier du siècle en Colombie, d'une magnitude de 7,4, a rasé des pâtés de maisons entiers.