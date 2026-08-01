Le séisme de magnitude 4,7 qui a secoué vendredi soir la région de Naples, dans le sud de l'Italie, a fait 21 blessés, dont deux blessés graves. Il a aussi causé des dégâts matériels, selon les autorités italiennes.

Le tremblement de terre a été suivi toute la nuit de dizaines de secousses de moindre intensité.

L'épicentre du séisme, qui s'est produit vendredi à 19h46 à une profondeur de trois kilomètres, se situait dans la région des Champs Phlégréens, entre les communes de Pozzuoli (Pouzzoles) et Quarto, à l'ouest de Naples, selon l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) d'Italie.

Il a été suivi toute la nuit de dizaines de secousses de moindre intensité, dont la plus importante, de magnitude 3,1, s'est produite à 5h47. La région, qui abrite le plus grand cratère volcanique d'Europe, subit une activité sismique régulière.

Dans son dernier bilan samedi, la Protection civile italienne fait état de 21 blessés, «dont deux en code rouge», signifiant qu'ils ont besoin d'un accès prioritaire aux urgences.

Le séisme a en outre occasionné des dégâts matériels, notamment «l'effondrement de quelques bâtiments inoccupés», a indiqué sur Facebook le ministre italien pour la Protection civile Nello Musumeci.

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Les pompiers poursuivaient samedi matin leurs vérifications techniques sur les bâtiments, constatant des fissures mais également des chutes de pierres et gravats provenant d'enduits. Quelques familles ont dû quitter leur logement par précaution et une personne âgée a été évacuée à Pozzuoli, selon leur communiqué.