Un double séisme d'une puissance inégalée en plus d'un siècle a fait au moins 164 morts et provoqué l'effondrement de dizaines d'immeubles au Venezuela. Mais des reporters de l'AFP ont vu jeudi des scènes de destruction faisant craindre un bilan bien plus lourd.

Les autorités ont relevé leur premier bilan: désormais les deux séismes ont fait 164 morts au moins et près de 1000 blessés.

La zone la plus durement touchée semble être la région de La Guaira, au nord de la capitale Caracas, où se trouvent notamment l'aéroport international de Maiquetia qui a été fermé car endommagé, et la ville côtière de Catia la Mar, où de plusieurs immeubles sont tombés.

Dans cette ville plongée dans le noir par les coupures d'électricité, une reporter de l'AFP a vu des habitants déblayer des immeubles réduits à des tas de gravats à la lueur de lampes torches, en criant les noms de leurs proches pris au piège.

Lisbeth Vázquez, 37 ans, raconte la scène «chaotique» où sa famille et elle ont réussi à s'échapper in extremis par les fenêtres de leur appartement alors que leur immeuble était «en train de s'enfoncer complètement» dans le sol. «C'était terrifiant», dit-elle. «Des voisins des étages inférieurs sont ensevelis, on essaie de les sortir».

«Il ne nous reste plus rien»

«Il ne nous reste plus rien. Pour l'instant, nous n'avons rien, pas même la force ni le courage d'entrer là-dedans», souffle Larry Rojas, un habitant de 49 ans, devant un tas de décombres où se trouvent des proches ensevelis.

Selon la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui a déclaré l'état d'urgence, au moins 164 personnes ont été tuées et près de 1000 blessées dans la double secousse de magnitude 7,2 et 7,5 qui s'est produite mercredi à 18h04 locales (00h04 en Suisse).

D'après les données de l'institut américain United States Geological Survey (USGS), ce double séisme est le plus puissant depuis 1900 à frapper le Venezuela, pays de près de 30 millions d'habitants à la forte activité sismique.

Signe de la gravité de la situation, les Etats-Unis ont annoncé l'envoi immédiat de secouristes et d'aide humanitaire au Venezuela. «Nous serons aux côtés de nos nouveaux et formidables amis», a assuré le président américain Donald Trump, tandis que Mme Rodriguez a salué la «solidarité» américaine après s'être entretenue au téléphone avec le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

Cette initiative américaine, un acte diplomatique fort après des années de tensions, s'inscrit dans le cadre du rétablissement des relations entre les deux pays depuis que les forces américaines ont capturé le président déchu Nicolas Maduro, aujourd'hui incarcéré aux Etats-Unis.

La Suisse va également envoyer une équipe composée de 80 secouristes, de huit chiens de recherche et de 18 tonnes de matériel. La Chine, l'Inde et l'Union européenne ont aussi proposé leur aide, et plusieurs pays d'Amérique latine ont fait de même et exprimé leur solidarité, parfois au-delà de leurs divergences politiques.

«Ampleur considérable»

Dans le détail, la première secousse de magnitude 7,2 s'est produite mercredi à 18h04 locales à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l'ouest de Caracas, suivie d'une seconde de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur, enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là puis d'une vingtaine de répliques, selon l'USGS.

Ce «double événement» est une «catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable» pour ce pays pétrolier d'Amérique latine à l'économie en crise, estime l'USGS. «Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants», écrit l'institut.

A Caracas, où plusieurs immeubles se sont effondrés, des rues jonchées de débris de verre et des coupures d'électricité signalées, le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a indiqué avoir ordonné la coupure de l'alimentation en gaz pour «éviter tout accident».

Après les secousses, de nombreuses personnes paniquées se sont précipitées dans les rues de Caracas et y attendaient dans la soirée, n'osant regagner leurs domiciles ou bureaux par crainte de répliques, selon des journalistes de l'AFP.

«C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'étais au dernier étage et pas mal de choses sont tombées», dit à l'AFP Heidi Romero, une commerçante de 42 ans qui se trouvait dans un centre commercial très fréquenté dans le quartier d'Altamira, à Caracas.

«Tout le mur s'est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C'était horrible», indique Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque.

Aéroport fermé

Carmen Guédez, 69 ans, se trouvait dans la chambre de sa soeur alitée quand le sol a commencé à trembler. «L'intensité n'a cessé d'augmenter», explique à l'AFP cette administratrice, qui vit dans un quartier de classe moyenne sur les hauteurs de la capitale.

«J'ai commencé à voir les fenêtres se mettre à bouger, puis tout s'est mis à secouer. Ma soeur, une voisine et moi, nous sommes restées serrées les unes contre les autres, nous ne pouvions pas sortir», témoigne-t-elle.

La fermeture de l'aéroport international de La Maiquetía, à La Guaira, à environ 40 km de Caracas, pourrait compliquer l'acheminement de l'aide humanitaire.

Des images publiées par le député Wilmer Azuaje et par des utilisateurs des réseaux sociaux montraient la chute de morceaux de maçonnerie du plafond d'un terminal, et des gens effrayés s'enfuir en courant.

La secousse a été ressentie jusqu'en Colombie voisine, dans la capitale Bogota, pourtant distante de 1.000 km à vol d'oiseau.