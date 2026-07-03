Nouveau bilan Les séismes au Venezuela ont fait au moins 2595 morts

On peut voir l'inscription « SOS » sur des bâtiments effondrés à la suite des deux séismes qui ont frappé Caraballeda, dans l'État de La Guaira, au Venezuela, le 24 juin, ce jeudi 2 juillet 2026. (Miguel Medina/Photo Pool via AP)

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 2595 morts, a annoncé jeudi la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, en assurant que «personne n'ira dans des fosses communes».