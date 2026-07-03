Nouveau bilan
Les séismes au Venezuela ont fait au moins 2595 morts
On peut voir l'inscription « SOS » sur des bâtiments effondrés à la suite des deux séismes qui ont frappé Caraballeda, dans l'État de La Guaira, au Venezuela, le 24 juin, ce jeudi 2 juillet 2026. (Miguel Medina/Photo Pool via AP)
AP Pool AFP
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 2595 morts, a annoncé jeudi la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, en assurant que «personne n'ira dans des fosses communes».
«Il y a 2595 morts à ce jour», a affirmé Mme Rodriguez lors d'une conférence de presse, en soulignant que les recherches pour trouver des survivants se poursuivaient. Les autorités évitent de parler de disparus mais les Nations unies estiment qu'ils pourraient être 50'000.