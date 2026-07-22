Un Français a remporté 13 millions d'euros au loto «spécial Fête des mères» de la Française des Jeux le 6 juin dernier. Si le hasard fait généralement bien les choses, pour le gagnant, ce jackpot n'est peut-être pas complètement dû au hasard...

Avant de mourir, la mère du gagnant lui avait fait part des numéros qu'elle jouait régulièrement: 13, 19, 24, 32, 43 et le 2 en numéro complémentaire. (image d'illustration)

«C'est un signe...» Sa maman décédée lui souffle les bons numéros du tirage «Spécial fête des mères» !

Un homme et son épouse résidant en Picardie ont coché ensemble une grille de loto, pour le tirage «Spécial fête des mères» mis sur pied par la Française des Jeux.

Or, il se trouve que la mère du joueur était décédée peu de temps avant. Il a donc semblé logique à l'homme de jouer les numéros fétiches de feue sa maman.

Avant de mourir, celle-ci lui avait fait part des numéros qu'elle jouait régulièrement: 13, 19, 24, 32, 43 et le 2 en numéro complémentaire.

Et finalement, quelle n'a pas été la surprise du couple quand cette combinaison est sortie le soir du tirage!

Déjà des projets plein la tête

L'épouse du gagnant «n'arrivait pas à y croire», a confié le nouveau multimillionnaire, ajoutant auprès de nos confrères du «Parisien»: «Une maman, c'est précieux. J'étais très proche d'elle. (...) Ce gain, c'est un signe... C'est incroyable».

Côté projets, le couple, qui préfère garder l'anonymat, va déménager dans une autre région, envisage de s'acheter une maison avec piscine et de faire des dons à des association, énumère «BFM TV».