Une «situation dramatique» selon le Premier ministre et des feux difficiles à contrôler d'après les secours: l'Espagne est en proie vendredi à plusieurs incendies simultanés, dont plusieurs aux portes de la capitale, attisés par les vents et la vague de chaleur, entraînant l'évacuation de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Dans certains quartiers de la capitale, on pouvait apercevoir un ciel obstrué à travers lequel le soleil peinait à percer, accompagné d'une odeur de fumée.

«Ils nous ont obligés à parti» Situation «dramatique» en Espagne, plusieurs feux aux portes de Madrid

L'un de ces incendies se trouve à Aldea del Fresno, à une cinquantaine de kilomètres du centre de la capitale, et ses 3500 habitants ont été évacués dans la soirée de jeudi.

Les autres feux se situent dans un rayon d'environ 100 kilomètres autour de Madrid, dont le plus important, dans la province de Guadalajara, au nord, et a ravagé 32'000 hectares en une semaine.

Dans certains quartiers de la capitale, on pouvait apercevoir un ciel obstrué à travers lequel le soleil peinait à percer, accompagné d'une odeur de fumée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«Les conditions météorologiques, principalement le vent, compliqueront les opérations d'extinction vendredi», a indiqué sur X la région de Madrid, expliquant que ces feux n'étaient pas «maîtrisés ni contenus», même si leur progression a été «limitée» au cours de la nuit.

«Le risque d'incendies restera très élevé voire extrême sur une grande partie du territoire malgré la baisse des températures», a averti l'agence météorologique nationale AEMET.

Vendredi, l'Espagne a annoncé avoir activé le «Mécanisme européen de protection civile» et demandé «quatre moyens aériens de lutte contre les incendies», indiquant que la Grèce avait «accepté la demande, offrant deux avions Canadair».

«Nous vivons une situation dramatique, non seulement dans différentes provinces espagnoles mais aussi dans des régions de pays voisins», a en outre averti le Premier ministre Pedro Sánchez sur X.

Des images de la Garde civile montrent des flammes à proximité d'habitations de San Martin de Valdeiglesias, et d'épais panaches de fumée s'élever autour de Villa del Prado, deux villages situés à environ 60 km à l'ouest de Madrid.

Plusieurs communes restent confinées et plus de 270 pompiers et militaires sont mobilisés, selon les autorités.

«L'incendie montait, alors ils ont évacué tous les habitants, ils nous ont obligés à partir, nous avons essayé de revenir mais ils ne nous ont pas laissés», a expliqué José Cobos, qui vit à Navas del Rey, à une soixantaine de kilomètres de Madrid, sur la chaîne Antena 3.

«Le problème, c'est que je ne sais pas si le feu est arrivé jusqu'à ma maison», a-t-il indiqué alors que des images montraient des maisons entièrement calcinées dans la zone.

Risque «extrême»

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le gouvernement a déclaré «l'état d'urgence» dans la région de Madrid et dans la province d'Ávila, près de la capitale, un dispositif qui permet à l'Etat de mobiliser plus de ressources pour éteindre les feux.

Cette mesure vise à mobiliser et centraliser plus rapidement des ressources pour lutter contre les incendies qui ont entraîné l'évacuation de 10'000 personnes à Madrid, et confie à l'Unité militaire d'urgence (UME) la gestion de la crise.

Ces derniers jours, de nombreux incendies se sont déclarés en Espagne, aidés par la vague de chaleur qui sévit dans le pays. Ils avancent très rapidement, surtout dans les zones désertiques, où la broussaille constitue le carburant idéal pour alimenter les flammes.

L'incendie le plus important se trouve de l'autre côté de Madrid, dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, et a ravagé 32'000 hectares en une semaine.

Au total, près de 130.000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS).

En 2025, plus de 393'000 hectares avaient été dévorés par les flammes en Espagne, selon l'EFFIS, ce qui représente le pire bilan de l'histoire récente du pays.