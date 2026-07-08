Un médecin chinois accusé d'avoir conseillé sur Telegram un groupe de prédateurs sexuels adeptes de la soumission chimique a été condamné mercredi à cinq ans de prison par la justice allemande.

Le médecin diplômé a donné des conseils médicaux «à plusieurs reprises» qui ont aidé le chef présumé du groupe, Zhang Dapeng, à commettre le viol d'une femme en janvier 2024 à Francfort, a estimé le tribunal. (image d'illustration)

Procès en Allemagne Soumission chimique: un médecin chinois donnait des conseils aux violeurs

Le tribunal de Berlin a reconnu Shao Zhiting coupable «de complicité de viol aggravé» ainsi que «d'agression sexuelle aggravée» sur sa fiancée à trois reprises, indique-t-il dans un communiqué.

Les faits reprochés sont «d'une misogynie extrême, les femmes concernées ayant été réduites au rang d'objets de désir sexuel», dit le tribunal.

L'homme de 32 ans était l'un des huit hommes, majoritairement chinois, d'un groupe de discussions en ligne sur l'usage de médicaments pour endormir des femmes et en abuser plus facilement.

Dans ce groupe Telegram baptisé «Auto-école pour experts en Allemagne», les femmes étaient assimilées à des véhicules et les viols à des «trajets en voiture».

Le médecin diplômé a donné des conseils médicaux «à plusieurs reprises» qui ont aidé le chef présumé du groupe, Zhang Dapeng, à commettre le viol d'une femme en janvier 2024 à Francfort, a estimé le tribunal.

Nombre de victimes indéterminé

Ce dernier a été condamné en février à 14 ans de prison pour sept viols et quatre tentatives de meurtre.

En avril, un étudiant chinois de Munich, Zhongyi J., a lui écopé de 11 ans et 3 mois de prison pour avoir drogué, violé et filmé sa partenaire à plusieurs reprises.

Le nombre réel total de victimes du groupe reste difficile à évaluer en raison des enquêtes individuelles distinctes et du sentiment de honte qui favorise l'impunité des auteurs.

Le tribunal a également condamné Shao Zhiting pour trois agressions sexuelles sur sa fiancée entre 2020 et 2021 dans une chambre d'hôtel à Pékin, commises sous sédation et partiellement avec d'autres hommes.

Le droit pénal allemand peut également s'appliquer aux étrangers, pour des infractions commises à l'étranger, lorsqu'une extradition ne peut être exécutée.

Dans le cas de Shao Zhiting, il y a en Chine «une vaste couverture médiatique le présentant de façon identifiable et le condamnant par avance», a dit le tribunal.

La juridiction a retenu ses «aveux complets et substantiels» comme «circonstance atténuante», a indiqué à l'AFP son avocat Ehssan Khazaeli.

Il entend déposer une demande de révision, recours devant une juridiction supérieure qui sert uniquement à vérifier si le jugement contient des erreurs de droit.

Contrairement en France au procès retentissant de l'ex-mari de Gisèle Pélicot et de dizaines d'hommes accusés de l'avoir violée alors qu'elle était inconsciente, l'affaire a rencontré un écho limité en Allemagne, sauf chez les immigrées chinoises.