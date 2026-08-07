Face à la canicule qui sévit sur la péninsule coréenne, la soupe de viande de chien et les bouillons au ginseng sont présentés par les dirigeants de Pyongyang comme des remèdes de grand-mère pour supporter la vague de chaleur.

La péninsule coréenne est frappée par une vague de chaleur.

Chaleur accablante Soupe de chien et bouillons : la méthode nord-coréenne sulfureuse pour affronter la canicule

La péninsule coréenne subit un été caniculaire record: 23 décès ont été attribués à la chaleur dans le Sud, où de nouveaux records ont été enregistrés pendant trois jours la semaine dernière, avec un pic à 42,5°C dimanche.

Les médias d'Etat nord-coréens ont rapporté des températures grimpant jusqu'à 40°C dans le pays, et les menaces habituelles d'action militaire ont été entrecoupées de modestes conseils culinaires pour lutter contre la chaleur.

Un médecin cité par le quotidien Rodong Sinmun a suggéré, lors de la vague de chaleur record de dimanche, que la soupe de chien était «bénéfique pour un apport nutritionnel complémentaire».

La viande de chien était autrefois également un mets apprécié en été en Corée du Sud, mais son interdiction est programmée pour février 2027. L'agence de presse officielle KCNA a par ailleurs vanté les bienfaits du «samgye-tang»: un bouillon de poulet farci de riz gluant, de dattes et de ginseng, réputé pour renforcer l'endurance.

Dans d'autres pays d'Asie, la soupe de melon d'hiver fait partie des remèdes estivaux préconisés par les médecines traditionnelles locales.

Plages bondées mais pénuries d'électricité

Un journaliste de l'AFP a visité dimanche la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare Nord et Sud depuis le conflit de 1950-1953, conclu sur un armistice et non un traité de paix.

De l'autre côté de la ligne de cessez-le-feu, la ville de Kaesong, haut lieu autoproclamé de la soupe en Corée du Nord, scintillait au loin à travers un voile de chaleur. Un gigantesque drapeau de propagande nord-coréen, hissé sur un mât de 160 mètres (le plus haut du monde), pendait mollement dans l'humidité.

Au moment où Séoul diffusait des alertes canicule recommandant à ses habitants de suspendre toute activité en plein air, il était possible de remarquer à travers des jumelles, depuis une plateforme d'observation, des silhouettes humaines pédaler ou travailler dans les champs de l'autre côté de la frontière.

La Corée du Nord a diffusé des images d'habitants se pressant sur les plages de Wonsan, dans une station balnéaire triomphalement inaugurée par le dirigeant suprême Kim Jong Un l'été dernier.

Elles «commencent à se remplir de monde vers 08H00 du matin et restent animées jusqu'à la tombée de la nuit», s'est targuée la télévision d'Etat de Pyongyang. Les médias d'Etat de la Corée du Nord louent souvent le «juche», le principe national fondamental de la dynastie Kim, qui signifie l'autosuffisance.

Mais dans ce pays frappé par la pauvreté, hors de ce rare lieu de loisir mis en avant par les canaux d'information d'Etat, le quotidien face à la chaleur est probablement bien plus difficile.

Pour Rachel Minyoung Lee, chercheuse spécialiste de la Corée au Stimson Center, l'accent mis par les médias d'Etat sur la garantie des approvisionnements en eau et en électricité «suggère que les deux subissent de fortes tensions».

«Les Nord-Coréens souffrent probablement davantage de la chaleur que les Sud-Coréens, car ils ne disposent pas des infrastructures dont bénéficie la Corée du Sud», a-t-elle affirmé à l'AFP.

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), plus de 40% de la population, qui compte 26 millions d'habitants, souffre de malnutrition et peine à se nourrir.

Les usines nord-coréennes seraient également incapables de fonctionner à plein régime en raison de «pénuries d'électricité chroniques», privant une grande partie de la population hors de Pyongyang de climatisation ou même de ventilateurs, a conclu Mme Lee.

Même si les médias d'Etat de la Corée du Nord vantent régulièrement une supériorité du pays pour le démarquer de son ennemi «le plus hostile», certaines traditions se retrouvent toujours au Nord comme au Sud: en des temps plus cléments, le «samgye-tang» est en effet aussi très populaire en Corée du Sud. «Nous avons généralement plus de clients en été qu'en hiver», confie ainsi un restaurateur de Séoul.

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