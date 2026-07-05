Assise sous des néons violets, Emily attend les clients à l'arrière d'un bar à hôtesses de Pattaya, haut lieu du tourisme sexuel thaïlandais qui peine à se défaire de sa réputation sulfureuse, ravivée par un féminicide sordide.

Des filles de bar attendent des clients devant une rangée de bars près de la célèbre Walking Street de Pattaya en Thaïlande, le 9 avril 2009.

Une réputation tenace Sous les néons de Pattaya: «La plupart des gens qui viennent vivre ici ont touché le fond»

Celle que les autres travailleuses du sexe transgenres appellent «Maman» travaille ici depuis plus de 20 ans, mais reste en permanence sur ses gardes. «J'ai peur et c'est pour ça que je suis encore en vie».

Le corps nu et violenté d'une adolescente thaïlandaise de 17 ans a été retrouvé la semaine dernière dans une valise abandonnée près d'une voie ferrée, quelques jours après son arrivée dans la ville.

Arrêté à l'aéroport alors qu'il tentait de quitter le pays, un Australien de 45 ans a été inculpé de meurtre avec préméditation, détournement de mineure et dissimulation de cadavre.

Emily dit avoir vu d'autres crimes semblables au fil des années et constate que ces drames à répétition ne dissuadent pas les femmes de régions rurales de venir fuir la misère à Pattaya.

«Elles voient des vidéos sur TikTok et pensent que c'est de l'argent facile. Mais il faut du temps pour comprendre comment ça marche, comment parler aux clients», témoigne-t-elle. «Ce n'est pas facile, la réalité est différente».

«Redorer le blason»

Largement dénudées sur leurs talons aiguilles, des centaines de femmes, parfois très jeunes, forment une sorte de haie d'honneur dans le vacarme lumineux de la rue Soi 6.

Pattaya, un ancien village de pêcheurs, s'est transformée avec la guerre du Vietnam dans les années 1960, lorsque les soldats américains en permission venaient y profiter d'un cadre enchanteur et faire appel à la prostitution.

Située à deux heures de route de Bangkok, la station balnéaire est devenue depuis l'un des épicentres mondiaux du tourisme sexuel, une image dont elle aimerait se détacher.

«Tout le monde associe évidemment Pattaya au divertissement et à la vie nocturne», euphémise son maire, Poramet Ngampichet, tout juste réélu. «Mais on a essayé ces dernières années d'amener davantage de diversité».

La ville tente selon lui de se réinventer à travers de grands événements sportifs ou culturels, comme le festival de musique Tomorrowland, et une communication axée sur le bien-être et les activités familiales.

«C'est vrai qu'ils essayent de redorer le blason, pour que ce soit plus sûr et convivial», confirme le Belge Damien Joine, propriétaire d'un petit bar-restaurant. «La sécurité passe souvent. Dès qu'il y a un petit débordement, direct, on calme le jeu».

Officiellement illégale

Basée dans un local sombre à l'écart des néons du centre touristique, l'association HON accompagne les travailleurs du sexe depuis une quinzaine d'années et n'attend pas de révolution.

«Pattaya propose plusieurs formes de tourisme: les plages sont magnifiques, il y a des parcs aquatiques, des zoos...», note Orawan Fungfoosri, l'une de ses employées. «Mais sa réputation est faite depuis 40 ou 50 ans. Les touristes du monde entier savent exactement ce qu'ils viennent y chercher».

Officiellement illégale en Thaïlande, la prostitution représente la majeure partie de l'économie de cette agglomération de plus de 300.000 habitants.

C'est aussi une source de revenu attractive pour des femmes qui peuvent gagner jusqu'à dix fois le salaire moyen thaïlandais.

Originaire de l'Ouest du pays, Ann a accosté sur les plages de Pattaya il y a dix ans après avoir «fui (sa) maison» en raison de «dettes» et de «problèmes de drogue».

«La plupart des gens qui viennent vivre ici ont touché le fond», raconte l'ancienne coiffeuse de 37 ans devenue prostituée, pour qui le récent meurtre ne changera probablement rien.

«Les mauvaises nouvelles à Pattaya, c'est comme le poisson fermenté: peu importe l'odeur quand on ouvre le pot, on y revient toujours».