Coincés durant quelques minutes sur l'attraction aquatique Poséidon, ces touristes se souviendront certainement longtemps de leur escapade à Europa-Park le 31 juillet dernier.

Europa-Park Sous une chaleur étouffante, ils vivent un véritable calvaire sur une célèbre attraction

L’attraction aquatique Poséidon est appréciée par les amateurs de sensations fortes qui aiment se rafraîchir. Sauf que le 31 juillet dernier, tout ne s’est pas déroulé comme prévu puisque la célèbre montagne russe s’est brusquement arrêtée.

Par conséquent, les visiteurs, qui espéraient passer un moment autant divertissant que rafraîchissant, ont dû prendre leur mal patience et attendre de longues minutes en plein soleil sous une température de 34 degrés.

Comme le rapporte le «20 Minutes», Europa-Park a immédiatement réagi en distribuant des parapluies aux visiteurs restés bloqués dans l'attraction. «De telles mesures sont prises en fonction de la situation et sont mises en œuvre lorsque cela s'avère nécessaire», a expliqué un porte-parole du parc dans les colonnes du «20 Minutes». Heureusement, cette panne n’a duré que «quelques minutes».

Archive