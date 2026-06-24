Une ville de la lointaine banlieue de Tokyo a annoncé un plan de dépenses d'urgence pour s'équiper de 700 bombes aérosols anti-ours destinées notamment aux écoles, car les plantigrades s'aventurent de plus en plus dans les zones urbanisées au Japon.

Une douzaine de traces d'ours ont été signalées dans la région depuis avril (Photo prétexte).

Japon Sprays anti-ours pour les écoles d'une ville de banlieue de Tokyo

Durant l'année fiscale 2025, l'archipel a enregistré un nombre record de 13 décès liés à des attaques d'ours et, entre le 1er avril et le 30 mai 2026, cinq autres personnes ont été tuées et 20 blessées, selon le ministère de l'Environnement.

Hachioji, située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest du centre de Tokyo, se trouve à l'intérieur des limites administratives de la capitale japonaise. Le week-end, elle est prisée pour ses sentiers de randonnée menant aux montagnes boisées voisines.

Onze observations ou traces d'ours y ont été signalées depuis avril, une caméra à déclenchement automatique ayant capturé des images d'un ours noir près d'une habitation le 29 avril, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

La ville va consacrer 15 millions de yens (82'000 euros) à l'achat d'aérosols, de clôtures électriques mobiles et de dispositifs émettant des sons à haute fréquence, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la municipalité, Ryosuke Sato.

Elle prévoit également de rédiger un plan d'action pour faire appel à des chasseurs et prendre d'autres mesures en cas d'apparition d'ours dans les quartiers résidentiels.

«En travaillant étroitement avec la police et les chasseurs, nous élaborons un manuel sur la manière de réagir si des ours arrivent dans nos rues», a ajouté M. Sato.

Population d'ours en forte hausse

Au cours du dernier exercice fiscal achevé en mars, le nombre d'observations d'ours à l'échelle nationale a dépassé les 50'000, soit plus du double du précédent record établi deux ans plus tôt, et plus de 14'000 ours ont été abattus, selon des données officielles.

Ces derniers mois, ces chiffres ont augmenté avec la sortie d'hibernation des ours, ainsi que les incidents impliquant des incursions dans des zones urbaines.

Les scientifiques estiment que la population d'ours a fortement augmenté ces dernières années, tandis que le nombre de personnes vivant dans les zones rurales a diminué.

Les ours prospèrent notamment grâce à une abondance de nourriture – dont des glands, des cerfs et des sangliers – sous l'influence d'un climat qui se réchauffe, selon les experts.

Les autorités nationales et régionales s'emploient à débroussailler les berges des rivières et les zones situées entre quartiers résidentiels et montagnes, notamment à Hachioji, afin d'empêcher les ours de pénétrer dans les zones urbaines.

Plus tôt en juin, toutes les écoles ont été fermées à Utsunomiya, au nord de Tokyo, après qu'un ours a erré en ville et échappé pendant quatre jours à des dizaines de policiers et de chasseurs avant d'être capturé.

Auparavant, un autre ours décrit comme «extrêmement intelligent» – il avait ouvert une fenêtre et actionné un robinet – avait attaqué quatre personnes dans deux usines du département de Fukushima et était resté en fuite pendant plusieurs jours.