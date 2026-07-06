Au moins 19 détenus et quatre agents pénitentiaires ont été tués lors de violents affrontements survenus dimanche soir dans la prison de Negombo, dans la banlieue de la capitale sri-lankaise Colombo, a-t-on appris lundi de source médicale.

Selon les statistiques officielles, les prisons du Sri Lanka accueillaient ce dimanche 41'250 détenus, soit près de quatre fois leur capacité d'accueil (image prétexte).

«La situation a complètement dégénéré» Sri Lanka : au moins 23 morts lors d'affrontements dans une prison

Une centaine d'autres détenus ont été hospitalisés à l'issue de ces violences, a précisé à l'AFP la directrice de l'hôpital de Negombo, Pushpa Gamlath. «Certaines des victimes présentaient des blessures par balles», a précisé pour sa part Mme Gamlath.

Les incidents ont débuté dimanche soir, lorsque deux groupes de détenus, présentés comme des trafiquants de drogue rivaux, se sont affrontés dans cette prison qui accueille près de 10'000 prisonniers.

«La situation a complètement dégénéré», a commenté sous couvert d'anonymat un policier auprès de l'AFP. «Quatre gardiens ont été tués alors qu'ils tentaient de mettre un terme aux émeutes».

Informées des violences, des détenues se sont alors massées sur les toits de la prison, dont une partie s'est ensuite effondrée en faisant plusieurs blessées, selon la police.

Les commandos de la police ont été appelés en renfort, mais ne sont pas intervenus dans l'enceinte de la prison, devant laquelle se sont rassemblés de nombreux membres des familles de détenus.

Prisons surchargées

En décembre 2020, une mutinerie survenue dans les prisons sri-lankaises pendant la pandémie de coronavirus s'était soldée par 11 morts et 117 blessés, contraignant le gouvernement de l'époque à remettre en liberté des centaines de détenus.

Selon les statistiques officielles, les prisons du Sri Lanka accueillaient 41'250 détenus à la date de dimanche, soit près de quatre fois leur capacité d'accueil.