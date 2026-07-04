A l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, les regards se tournent naturellement vers l'histoire américaine. Mais cet anniversaire rappelle aussi une histoire beaucoup moins connue: celle des liens anciens qui unissent la Suisse et les États-Unis. Bien avant 1776, des Suisses avaient déjà traversé l'Atlantique et les deux pays ont entretenu, au fil des siècles, une relation étroite.

«C'est une longue histoire qui a commencé avant même la fondation des États-Unis», souligne Patrick Vincent, professeur de littérature américaine à l'Université de Neuchâtel.

«Let us be united as two Sister Republics» ("Soyons unis comme deux républiques sœurs"). La formule figure dans une lettre adressée en 1778 à Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis et figure majeure des Lumières. Son auteur: Jean-Rodolphe Vautravers, un homme politique suisse du XVIIIe siècle.

«C'est une longue histoire qui a commencé avant même la fondation des États-Unis», souligne Patrick Vincent, professeur de littérature américaine à l'Université de Neuchâtel.

Bien avant la guerre d'indépendance américaine (1775-1783), des Suisses avaient déjà traversé l'Atlantique. Au fil des siècles, les deux pays se sont influencés mutuellement, tant par les migrations que sur le plan politique.

Fuir la pauvreté

Entre 1700 et 2000, près de 460'000 Suisses ont émigré vers les États-Unis. «Beaucoup sont partis à cause de la pauvreté. Il ne faut pas oublier que la Suisse est restée un pays essentiellement agricole jusqu'au tournant du XXe siècle», rappelle Patrick Vincent.

Les crises agricoles ont accentué ce mouvement. L'éruption du volcan Tambora, en Indonésie, en 1815, a provoqué un refroidissement climatique et de mauvaises récoltes en Europe, entraînant la dernière grande famine en Suisse. De nombreux habitants tentent alors leur chance outre-Atlantique. «Les autorités américaines critiquaient alors le fait que les migrants envoyés soient souvent les plus pauvres et les moins instruits», explique Patrick Vincent.

Les premiers Suisses s'installent principalement sur la côte Est, avant de gagner les États du centre du pays. Les Bernois et les Vaudois figurent parmi les principaux contingents de migrants. L'immigration suisse a laissé des traces dans plusieurs localités américaines, comme New Glarus, dans le Wisconsin, Berne et Vevay, dans l'Indiana, Neuchâtel, au Kansas, ou encore Lucerne Valley, en Californie. Les Fribourgeois, eux, se sont davantage tournés vers le Brésil.

«Aujourd'hui encore, certains célèbrent la fête nationale du 1er août et revendiquent cet héritage suisse, parfois idéalisé, de leur pays d'origine», décrit Patrick Vincent.

Deux républiques qui s'observent

Les migrations ne sont toutefois qu'un aspect de cette relation. Très tôt, la Suisse suscite également un intérêt politique aux États-Unis. Dès la fin du XVIIIe siècle, certains dirigeants américains s'intéressent à la Suisse.

Ce n'est toutefois pas son système politique qui les inspire, mais l'image d'une république de citoyens libres et indépendants. Popularisée par les récits de voyage de l'historien britannique William Coxe, la Suisse apparaît alors comme un «peuple libre et heureux dans les Alpes», explique Patrick Vincent.

«Tandis que les fédéralistes, comme Alexander Hamilton, qui souhaitaient un État fédéral fort, voyaient dans la Suisse un contre-exemple institutionnel, les anti-fédéralistes, comme Thomas Jefferson ou Patrick Henry, se sont surtout appuyés sur le mythe suisse. À leurs yeux, il incarnait la simplicité, l'indépendance rurale et les milices citoyennes», poursuit le professeur.

L’influence s’exercera ensuite dans l’autre sens. Après la guerre du Sonderbund, la Suisse adopte en 1848 une nouvelle Constitution qui marque la naissance de l’Etat fédéral moderne. «Elle emprunte certains traits au modèle américain, notamment le fédéralisme et le bicamérisme du Parlement; mais les constituants écartent le président élu à l'américaine, au profit d’un exécutif collégial original, le Conseil fédéral», explique Jérôme Gygax, historien spécialiste des Etats-Unis. La révision de 1874 confirmera cette voie propre choisie par la Confédération helvétique, en consacrant la démocratie directe. Le modèle américain aura ainsi constitué une source d’inspiration ponctuelle, sans jouer de rôle déterminant dans son architecture institutionnelle.

Au-delà de ces influences réciproques, les deux pays partagent un même héritage républicain. Tous deux accordent une place importante à la souveraineté populaire, au fédéralisme, à l'autonomie locale et à la liberté individuelle. «Il existe aussi cette idée républicaine de non-domination: le refus qu'un pouvoir extérieur ou central impose sa volonté», souligne Patrick Vincent.

Leurs institutions diffèrent toutefois sur un point essentiel. «La Constitution américaine visait avant tout à protéger les élites contre les excès du peuple, tandis que la Constitution suisse cherchait à protéger le peuple contre les élites», résume Patrick Vincent. «C'est dans cette logique que se sont développés les instruments de démocratie directe, qui demeurent une spécificité de la Suisse au niveau fédéral, même si plusieurs États américains disposent de mécanismes comparables», complète-t-il.

Une relation parfois mouvementée

Les relations entre Berne et Washington ne se sont toutefois pas toujours déroulées sans heurts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse est critiquée pour ses relations économiques avec l'Allemagne nazie. Durant la guerre froide, les États-Unis poussent également Berne à adopter une neutralité moins stricte et davantage alignée sur le bloc occidental.

Dans les années 1990, l'affaire des fonds en déshérence provoque l'une des plus graves crises diplomatiques entre les deux pays. Les banques suisses sont alors accusées de conserver des avoirs appartenant à des victimes de la Shoah ou à leurs héritiers.

Plus récemment, les tensions se sont déplacées sur le terrain économique, notamment avec les nouveaux droits de douane imposés par l'administration Trump aux produits suisses, souligne Patrick Vincent.

Les débats autour de la neutralité suisse, en particulier depuis la guerre en Ukraine et les discussions sur les réexportations d'armes, montrent aussi que certaines perceptions anciennes de la Confédération continuent de peser sur les relations entre Berne et Washington.

Deux cent cinquante ans après la Déclaration d'indépendance américaine, la formule de Jean-Rodolphe Vautravers a conservé une part de sa pertinence. Malgré les crises diplomatiques, les divergences politiques et l'évolution des deux sociétés, la Suisse et les États-Unis continuent de partager un héritage républicain commun. Deux «républiques sœurs» dont les liens se sont construits bien avant 1776 et continuent, aujourd'hui encore, d'influencer leurs relations.