Le régulateur australien de la sécurité des transports a annoncé l'ouverture d'une enquête après une collision évitée de justesse dimanche matin entre deux avions de ligne sur le tarmac de l'aéroport de Sydney. Une personne a été blessée.

Un membre de l'équipage de la compagnie Jetstar a été blessé (image d'illustration).

Australie Sydney: deux avions évitent de peu une collision sur le tarmac de l'aéroport

Un Airbus A320 de la compagnie à bas coût Jetstar qui roulait en vue de décoller pour un vol intérieur a dû freiner brutalement pour éviter un imposant Boeing 777 de Qatar Airways qui était remorqué, selon l'Australian Transport Safety Bureau.

Une photographie publiée par les médias locaux montre les deux appareils sur le tarmac de l'aéroport le plus fréquenté d'Australie, l'imposant Boeing semblant extrêmement près du flanc droit de l'Airbus.

🚨 JETSTAR CREW MEMBER HURT IN SYDNEY NEAR-COLLISION WITH QATAR JET SUNDAY MORNING.



A dramatic near-miss unfolded on the tarmac at Sydney Airport this morning when a Jetstar Airbus A320 and a Qatar Airways Boeing 777 came within feet of a collision.



✈️ The Jetstar aircraft… pic.twitter.com/UfWrMJl7jU — FL360aero (@fl360aero) August 9, 2026

«Un membre de l'équipage de l'A320 a été blessé et des dégâts ont été constatés entre le train avant du B-777 et le remorqueur d'avion» à la suite du freinage abrupt des deux appareils, détaille le communiqué de l'organisme.

Jetstar a précisé que son employé blessé se déplaçait dans la cabine au moment du freinage. Il a été pris en charge par une ambulance. «Notre appareil suivait les instructions du contrôle aérien quand les pilotes ont été contraints de freiner fermement après qu'un autre appareil est apparu très près», a détaillé un porte-parole de la compagnie.

Qatar Airways n'a pas commenté les faits. Selon les premiers éléments disponibles, le véhicule remorquant le Boeing n'aurait pas suivi les instructions du contrôle aérien, a précisé à l'AFP un responsable au courant de l'enquête sous couvert d'anonymat.

L'incident a provoqué des retards à l'aéroport de Sydney, selon l'organisme supervisant le secteur aérien.