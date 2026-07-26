Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé dimanche à lever «immédiatement» toutes les sanctions imposées à la Syrie lorsque le président déchu Bachar al-Assad était au pouvoir, à l'issue d'une visite de deux jours dans le pays.

Depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024, se sont attelées à la reconstruction et à la relance de l'économie (archives).

«Je salue les mesures qui ont allégé les sanctions et ouvert de nouvelles possibilités pour une reprise de l'économie, mais toutes ces sanctions doivent être immédiatement levées», a affirmé M. Guterres lors d'une conférence de presse à Damas.

Depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024, renversé par une coalition de rebelles islamistes au terme de plus de 13 ans de guerre civile meurtrière et dévastatrice, les nouvelles autorités syriennes, sous la houlette d'Ahmad al-Chareh, se sont attelées à la reconstruction et à la relance de l'économie.

Des pays occidentaux, en particulier les Etats-Unis, ont commencé à lever les sanctions économiques contre le pays, mais des investisseurs hésitent encore à se lancer, même si la Banque mondiale a estimé le coût de la reconstruction à quelque 216 milliards de dollars.

«Les Nations unies sont solidaires des Syriens à ce moment crucial», a ajouté M. Guterres, qui effectuait la première visite d'un secrétaire général de l'ONU en Syrie depuis 2009.

Il a appelé la communauté internationale à «n'épargner aucun effort pour soutenir les Syriens et soutenir le gouvernement syrien».

«La Syrie a besoin d'investissements dans sa population, son économie et ses institutions. La Syrie doit rétablir les services essentiels, reconstruire les infrastructures, recréer les moyens de subsistance», a-t-il énuméré, en mentionnant aussi l'objectif d'un «retour volontaire, digne et en toute sécurité, des réfugiés et des déplacés».