Taïwan se protège jeudi avant le passage des vents «destructeurs» du plus gros typhon que le territoire ait connu depuis des années, selon les services météorologiques taïwanais, après que celui-ci a déjà frappé plusieurs îles du Pacifique.

Des bateaux de pêche ont été amarrés en prévision de l'arrivée du typhon Bavi à Keelung, à Taïwan.

Tempête Taïwan se prépare pour son plus gros typhon depuis des années

Le typhon Bavi doit toucher le nord de l'île vendredi et samedi avant de s'abattre sur la Chine.

Des vents «relativement destructeurs» risquent de «causer des dégâts» dans la ville taïwanaise de Keelung et dans le comté de Yilan, a déclaré à l'AFP Jason Cheng, prévisionniste à l'Administration météorologique centrale (CWA).

Après avoir entraîné des destructions sur les îles de Guam et des Mariannes du Nord en tant que super-typhon, Bavi a été rétrogradé au rang de typhon. Il affiche désormais des rafales à 227 km/h, selon CWA.

Avec un rayon de vents violents de 380 kilomètres, il s'agit du plus grand typhon à frapper Taïwan depuis 1995, date à laquelle les méthodes de mesure ont changé, selon M. Cheng.

La population est invitée à rester à l'écart du littoral, des vagues de quatre à six mètres ayant déjà été enregistrées au large du comté de Taitung et de l'île des Orchidées.

Océans trop chauds

Le réchauffement des océans favorise l'intensification des tempêtes tropicales et augmente l'humidité, qui peut se transformer en fortes pluies. Les océans mondiaux viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé, sous l'effet combiné d'El Niño et du dérèglement climatique, selon l'observatoire européen Copernicus Marine.

Dans un port de Keelung, Tung Wan-tsai se dit «un peu inquiet» à l'approche du typhon. «Même s'il ne touche pas directement les côtes, le rayon de ses vents de tempête est tout simplement trop vaste», craint ce propriétaire d'un bateau, âgé de 75 ans.

Capitaine d'un navire de pêche, Chang Ting-hsin, 53 ans, explique être rentré au port une semaine plus tôt que prévu.

«Si vous avez ne serait-ce qu'un jour de retard et que vous ne connaissez pas précisément la trajectoire du typhon, s'il se déplace rapidement, vous n'aurez même pas le temps de fuir», dit-il en déchargeant sa cargaison.

Sur les îles du sud-ouest du Japon, les écoles et supermarchés fermeront leurs portes vendredi. Des dizaines de vols ont été annulés, selon les médias japonais.

Après Taïwan, Bavi devrait toucher terre dans l'est de la Chine ce week-end.