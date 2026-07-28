La Néerlandaise Joke grimace sous l'effet du laser sur sa peau, effaçant l'un des 250 tatouages que son compagnon violent a gravé sur son corps et son visage, partout où il pensait qu'un autre homme l'avait touchée.

«On vous traite d'idiote, de folle...» Tatouée de force 250 fois par son ex, elle efface peu à peu les traces de l'horreur

Cette femme de 53 ans fait partie des centaines de personnes aidées par une fondation de Rotterdam, aux Pays-Bas, qui offre à des victimes des traitements au laser gratuits et s'apprête à se développer à l'international. Joke a subi des années de sévices, enfermée dans des caravanes et des granges, tatouée de force à domicile avec un dermographe, jusqu'à ce que pratiquement aucune partie de son corps ne soit exempte d'encre.

L'homme a inscrit son nom sur le visage de Joke plus d'une douzaine de fois : sur le front, le nez, les joues, le menton et même les paupières. Elle s'est enfuie, mais les stigmates physiques de la cruauté de son compagnon restaient visibles de tous, plongeant cette femme dans la honte, terrifiée à l'idée de sortir de chez elle.

«Tout le monde vous regarde et vous insulte. On vous traite d'idiote, de folle. Et vous n'avez rien, absolument rien. Vous vous sentez si petite», confie Joke à l'AFP.

C'est par l'intermédiaire d'une organisation nationale d'aide aux victimes de violences conjugales (Veilig Thuis - Foyer sûr, en français), que Joke découvre la fondation Spijt Van Tattoo (Regret du tatouage, en français). En deux ans et demi, Joke a subi 12 séances de laser pour enlever l'encre de son visage. La douleur est si intense qu'un chirurgien plasticien doit anesthésier la zone traitée.

Aujourd'hui, grâce au maquillage, les tatouages sur son visage sont à peine visibles et Joke affirme avoir retrouvé sa vie. «Ça fait un mal de chien», soupire-t-elle. «Il faut tellement de force pour tout faire enlever... Mais vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que cela procure. Je n'aurais jamais pu l'imaginer», affirme-t-elle.

Joke a eu des pensées suicidaires pendant 18 mois. Elle explique être «libérée» depuis que le nom de son ex-compagnon a été effacé de son visage. Elle arrive à voir l'avenir de manière plus positive.

«Un rien peut me rendre heureuse. S'il fait beau, c'est génial. Même s'il pleut, je me sens bien au chaud à l'intérieur. Tout me rend heureuse désormais», dit-elle. «Cela donne de l'espoir. Et l'espoir maintient en vie».

«Reprendre ma vie en main»

Bonnie, dont le prénom a été modifié par l'AFP pour protéger son identité, n'avait que 17 ans lorsqu'elle a rencontré son ex-compagnon, rapidement devenu violent et possessif.

Cinq ans après, le jour de son propre anniversaire, en guise de cadeau, il a traîné Bonnie dans un salon de tatouage. Juste au-dessus du pubis, il lui a fait graver «propriété de», suivi de son nom.

Elle a tenté en vain de faire comprendre au tatoueur qu'elle n'était pas consentante, mais la présence dominante de son compagnon a fait en sorte que l'acte a été réalisé.

L'humiliation ne s'est pas arrêtée là. De retour chez elle, Bonnie a été contrainte de montrer le tatouage à plusieurs amis de son compagnon. «Il était très fier. Je lui appartenais. J'étais désormais sa propriété. Et je le resterais», confie à l'AFP cette femme aujourd'hui âgée de 42 ans.

«Et moi, je ne ressentais que de la tristesse, de l'humiliation, de la peur, du dégoût... Il y avait cette fierté qui brillait dans ses yeux. Je lui appartenais. Et plus jamais à personne d'autre. Je ne me suis jamais sentie aussi mal, aussi sale», se souvient-elle.

Bonnie a subi plus de dix ans de violences, de menaces de mort et de menaces d'enlèvement de ses enfants. Lorsque l'homme a commencé à frapper son fils, elle a décidé de partir.

Selon elle, les personnes qui n'ont jamais vécu une telle relation ne peuvent pas comprendre à quel point il est difficile de s'en extraire. «On vous menace. On vous manipule. On vous rend folle au point que vous commencez à douter de vous-même. À croire que vous n'êtes plus capable de rien. Que vous ne valez rien. On vous rabaisse tellement», explique-t-elle à l'AFP.

Contrairement à Joke, qui a décidé très vite de faire effacer ses tatouages, Bonnie n'a pris cette décision douloureuse qu'au bout de plusieurs années. Elle a d'abord envisagé un recouvrement, avant de réaliser que le texte et l'encre seraient toujours là. «J'aurais toujours l'impression que mon corps fait partie de lui, alors que ce n'est pas le cas».

Pendant un certain temps, elle n'arrivait même plus à se doucher car elle ne supportait pas de voir son corps et son tatouage. «Mon corps était tellement sale à mes yeux que je ne voulais plus le laver. Parce que l'on porte toutes ces années en soi», déclare-t-elle.

Tout comme pour Joke, le processus de détatouage a fait partie intégrante de sa reconstruction. «Je suis très fière d'avoir franchi ce pas», dit Bonnie. «Pour moi, c'est la première étape pour clore l'un des chapitres les plus douloureux de ma vie». «C'est un pas vers la liberté, la guérison, la réappropriation de mon corps, reprendre ma vie en main, et vers le fait de me retrouver moi-même, sans honte».

Cas «extrême»

À l'origine de cette fondation se trouve un couple charismatique, Andy et Dex Han, qui exerce dans le domaine du détatouage depuis 30 ans. En 2018, ils ont décidé de consacrer une journée par semaine au bénévolat pour effacer les tatouages imposés à des victimes de violences conjugales ou d'autres formes de coercition.

Les interventions vont de l'effacement d'une initiale sur un doigt au cas de victimes de réseaux de prostitution dont le proxénète a tatoué son nom sur le front.

Mais même Andy Han, professionnel aguerri, a été bouleversé lorsqu'il a vu Joke pour la première fois. «J'en ai vu des choses, mais là, c'était extrême. Je ne savais pas où regarder. Sa poitrine, son visage, ses yeux, son nez... tout était couvert du nom de cet homme. Je ne savais pas par où commencer», raconte M. Han, 64 ans.

Se posait aussi la question financière. Un détatouage coûte dix fois plus cher que le tatouage lui-même et son prix dépend de la surface à traiter. Joke avait tellement d'encre sur le visage qu'une seule séance coûterait l'équivalent d'une année entière de travail bénévole, a calculé M. Han.

Au total, le traitement de Joke coûtera environ 100'000 euros. Une campagne de financement participatif a permis de récolter plus de 30'000 euros.

Mais le couple s'est dit qu'il fallait l'aider, coûte que coûte. «On s'est dit : écoutez, c'est la fille de quelqu'un. La sœur de quelqu'un, l'amie de quelqu'un. Et elle n'a plus de vie», déclare M. Han auprès de l'AFP. «Quand on voit les photos avant et après, c'est extraordinaire. Et cela se voit aussi dans sa personnalité», ajoute-t-il.

«N'ayez pas peur»

M. Han estime que les dizaines de demandes qu'il reçoit ne représentent que la partie émergée de l'iceberg.

Kylianne Teuben, spécialiste du comportement travaillant pour l'organisation Veilig Thuis, explique que le tatouage forcé, comme bien d'autres formes de violence conjugale, est difficile à déceler car les preuves sont «dissimulées sous les vêtements».

Elle exhorte toute personne se trouvant dans une telle situation à demander de l'aide : «S'il vous plaît, sortez du silence, sinon nous ne pourrons pas vous aider.»

«Il est important qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'il existe de l'aide. Alors, essayez de chercher de l'aide quand vous vous sentirez prêtes. Il y a des organisations qui peuvent vous soutenir», déclare Mme Teuben.

Joke et Bonnie souhaitent transmettre le même message : il faut partir, même si cela semble insurmontable. «C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais très bien moi-même... mais n'ayez pas peur», dit Bonnie. «Parce qu'il s'agit de votre vie. Et vous n'avez qu'une seule vie», dit-elle, la voix tremblante d'émotion.

«Lancez-vous, tout simplement. La situation ne peut pas être pire que celle dans laquelle vous vous trouvez actuellement», affirme Joke. «Toutes les femmes peuvent y arriver. Les femmes sont fortes.»