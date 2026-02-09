Le suspect accusé d'avoir déclenché un incendie ayant détruit plus de 800 bâtiments ces derniers jours dans le nord-ouest des Etats-Unis a avoué avoir minutieusement planifié son geste, selon un document judiciaire. Il a lancé 25 départs de feu depuis juillet 2025.

Il «débat» avec lui-même... Terrible incendie dans le nord-ouest des Etats-Unis : le suspect avoue

L'homme a été arrêté en début de semaine dans les environs de Spokane, une ville de l'Etat de Washington, où plus de 65'000 personnes ont dû évacuer ce week-end à cause de trois incendies.

Cet Américain est soupçonné d'avoir déclenché le plus destructeur d'entre eux, l'Old Trails Fire, qui a sauté la rivière de la ville grâce aux vents violents pour raser des quartiers entiers.

Crâne rasé et moustache, l'homme de 37 ans a comparu jeudi en combinaison jaune de détenu devant un tribunal, où sa caution a été relevée d'un à deux millions de dollars. Il n'a pas indiqué s'il comptait plaider coupable ou non.

Avant cette audience, il a avoué à un enquêteur qu'il planifiait son geste depuis «environ deux semaines», selon un document judiciaire versé au dossier mercredi.

Une «renaissance» des choses

Fasciné par le feu, qui permet une «renaissance» des choses qu'il brûle, il aurait choisi samedi dernier comme le jour où provoquer l'incendie, toujours selon le document. Il «savait pertinemment qu'il y allait y avoir du vent» et que les rafales allaient atteindre «à peu près cinquante miles à l'heure», environ 80 km/h.

Auparavant, il avait «fait des recherches sur un célèbre incendiaire multirécidiviste» et acheté «des objets pour fabriquer un 'dispositif à retardement' destiné à allumer un feu de forêt», ajoute le document.

Ce fumeur régulier de cannabis se serait ensuite rendu en forêt et aurait passé un certain temps à «débattre» avec lui-même avant de déclencher le feu. Il a allumé les flammes à un endroit précis, car il savait que «ça allait mal tourner», mais a assuré qu'il n'imaginait pas que l'incendie deviendrait «aussi vaste».

L'homme a déjà passé presque 10 ans en prison pour avoir tué son père, avant d'être libéré en 2020. Sa défense a réclamé une évaluation de sa santé mentale.

Les pompiers ont fait quelques progrès ces deux derniers jours face aux incendies autour de Spokane, une ville de 230'000 habitants.Les autorités n'ont pour l'instant pas fait état de morts. Mais elles craignent que la situation ne se détériore ce week-end, car les températures doivent remonter et les vents se renforcer de nouveau.