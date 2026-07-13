Un incendie dans un bar a fait au moins 27 morts et des dizaines de blessés dimanche soir dans la périphérie de Bangkok, selon les autorités et des témoins, la pire catastrophe de ce type en Thaïlande depuis des décennies.

La police scientifique a commencé à travailler lundi dans la salle ravagée par les flammes, dont les fenêtres avaient été soufflées, tandis que les enquêteurs cherchaient à déterminer la cause de l'incendie.

Thaïlande «C'était le chaos»: au moins 27 morts dans l'incendie d'un bar de Bangkok

Une vidéo authentifiée par l'AFP a montré des personnes fuyant l'établissement en hurlant, certains avec leurs vêtements en feu, pendant que des flammes jaillissaient de l'entrée.

«Le feu s'est propagé très rapidement, atteignant le plafond. La fumée a probablement été la cause principale des décès», a expliqué à la presse le gouverneur de la ville, Chadchart Sittipunt.

Au moins 27 personnes sont mortes et 73 ont été blessées, parmi lesquelles 41 hospitalisées dont 25 en soins intensifs, selon le centre d'urgence Erawan.

Triyarith Temahivong, haut responsable du ministère de la Justice, s'est engagé à verser 300'000 bahts (environ 7300 francs) à la famille de chaque victime décédée, et jusqu'à 80'000 bahts (1900 francs) pour couvrir les frais médicaux réels de chaque blessé.

Les autorités ont indiqué lundi avoir identifié 10 des victimes jusqu'à présent, dont neuf sont de nationalité thaïlandaise et une originaire du Laos. Contacté par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères dit n'avoir pas connaissance de victimes suisses à ce stade.

«Le chaos»

Une enquête a été ouverte. La police scientifique a commencé à travailler lundi dans la salle ravagée par les flammes, dont les fenêtres avaient été soufflées, tandis que les enquêteurs cherchaient à déterminer la cause de l'incendie.

Un certain nombre de victimes ont été retrouvées près de la sortie de secours, laissant penser aux autorités que celle-ci était peut-être bloquée, de même source.

Lundi matin, un journaliste de l'AFP a vu plusieurs sacs mortuaires devant le bar-restaurant Rong Beer Na Lat Phrao. Des dizaines de personnels des services d'urgence étaient déployés.

«J'ai entendu de grands cris de beaucoup de gens à l'intérieur, c'était le chaos», a raconté à l'AFP Kan Kutirat, touriste laotien.

Kan Kutirat a expliqué qu'il était en train de boire au bar dimanche vers 22h00 locales (17h00 suisses) quand il a remarqué que de la fumée s'élevait près de la scène.

«Je me sens déprimé. J'ai vu beaucoup de morts et je ne sais pas ce qui est arrivé aux gens que j'ai aidés», a également témoigné Surin Jaiharn, un mototaxi de 45 ans.

Il a dit avoir secouru cinq personnes, utilisant des tissus pour éteindre les flammes qui les brûlaient, tandis qu'un autre conducteur portait une victime loin du danger.

«Explosion»

Les musiciens présents ont évoqué «de la fumée s'échappant d'un disjoncteur près de la scène, puis une coupure de courant et une explosion», selon le Premier ministre Anutin Charnvirakul, qui s'est rendu sur place.

«Tout le monde courait, se bousculant les uns les autres», se souvient Athipat «Ice» Wijarn, dont le groupe se produisait sur scène lorsque l'incendie s'est déclaré.

Le claviériste, Kwang, et la chanteuse du groupe, Breeze, ont tous deux perdu la vie.

«La plupart des victimes ont couru vers le fond, vers des toilettes sans issue. C'était peut-être dû à la panique car il y avait du feu et de la fumée», a relaté M. Anutin. «La fumée a rapidement envahi les lieux».

Les premières constatations suggèrent qu'il y avait des «angles morts» sans issue de secours visible, a également affirmé le Premier ministre plus tard aux journalistes à l'Hôtel de ville de Bangkok.

Il a appelé à attendre le rapport des enquêteurs, tout en ajoutant qu'"il n'y aura aucune indulgence si des lois ont été enfreintes».

La police thaïlandaise a affirmé sur les réseaux sociaux, vers 02h00 lundi (21h00 suisses dimanche), que l'incendie avait été «maîtrisé».

Un petit groupe de personnes s'est réuni devant le périmètre de sécurité établi par la police, certains encore en pyjama.

Selon Suriyachai Rawiwan, chef du service de prévention des catastrophes de Bangkok, les autorités sont arrivées sur le site cinq minutes après que l'incendie a été signalé. Cependant, «l'incendie s'était déjà propagé à toute la zone, nous rendant l'accès difficile».

«Quand nous sommes entrés pour les recherches, nous avons découvert des tables et des sièges qui bloquaient la voie partout, et la chaleur était intense», a ajouté le responsable à l'AFP.

La réglementation thaïlandaise sur la sécurité et la santé, particulièrement laxiste dans les bars et boîtes de nuit, est un sujet de préoccupation de longue date.

En 2022, 25 personnes sont mortes dans l'incendie d'une discothèque dans la province orientale de Chonburi.

En 2009, un autre club avait pris feu à Bangkok lors du Nouvel An, faisant 67 morts et plus de 200 blessés.