Une odeur d'oeufs pourris et de brûlé imprègne l'air du quartier noir de Boxtown, à Memphis. A une petite dizaine de kilomètres de là, fume une centrale thermique alimentant l'un des centres de données de SpaceXAI qui fleurissent dans le sud du Tennessee.

Une odeur d'oeufs pourris... Tollé : les quartiers noirs s'insurgent contre les centres de données d'Elon Musk à Memphis

Construits à la hâte pour répondre à la demande en puissance de calcul exigée par la course mondiale à l'intelligence artificielle, ces data centers ont déclenché un mouvement national d'opposition.

Originaire d'un quartier voisin de Boxtown, Jasmine Bernard, 17 ans, se bat depuis près de deux ans contre ces turbines à méthane qui empoisonnent une population déjà sinistrée par des années de pollution provenant des industries qui peuplent ce lieu fondé par d'anciens esclaves.

Ici, le risque de cancer est quatre fois plus élevé que la moyenne nationale. «Boxtown et South Memphis ont toujours été victimes de négligence environnementale (...) C'est lié à l'histoire du quartier, qui abrite depuis des siècles une communauté noire», explique la jeune fille.

Un constat partagé par KeShaun Pearson, 36 ans, co-fondateur de l'organisation Memphis Community Against Pollution. Cet enfant du quartier parcourt le pays pour informer sur les data centers et parler de Boxtown, qu'il juge abandonné des pouvoirs publics.

Le jeune homme affirme que Colossus I, nom donné au premier méga centre de données d'Elon Musk, est un «exemple typique de ce qui peut se passer quand des élus promettent des investissements économiques (...) sans consulter les populations locales».

Derrière lui, un grillage arbore un signe «propriété privée». Au loin, une dizaine de turbines et de hangars bourrés de processeurs, dont Anthropic, concurrent d'Elon Musk, loue la totalité de la puissance de calcul, pour plus d'un milliard de dollars par mois. SpaceXAI, qui n'a pas répondu à l'AFP, assure que ses turbines sont filtrées et que «la qualité de l'air reste supérieure aux normes».

Pollution sonore

Ce n'est pas le seul enjeu. Chaque jour, Colossus I pompe 4,5 millions de litres de la nappe phréatique qui alimente Memphis et les environs en eau potable, afin de refroidir son méga ordinateur, alerte Sarah Houston, de l'organisation Protect Our Aquifer.

SpaceXAI avait promis la construction d'une usine de recyclage des eaux usées, mais le projet a été suspendu. Colossus I aurait généré 12 millions de dollars de revenus en taxes en 2026.

Paul Young, le maire démocrate de Memphis, a récemment annoncé un projet visant à redistribuer 3,35 millions de dollars aux communautés touchées. Il n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Une stratégie similaire a été adoptée dans le Mississippi voisin, à Southaven. C'est là que tournent sans interruption les 69 turbines alimentant Colossus II, implanté à moins de deux kilomètres, côté Tennessee, pour entraîner le robot conversationnel Grok.

Les pins abritant la maison de Krystal Polk, dans sa famille depuis quatre générations, ne suffisent pas à la protéger du bruit assourdissant de la centrale. «Le bruit est présent 24 heures sur 24, sept jours sur sept (...) Si vous restez ici trop longtemps, les vibrations vous donnent la nausée», témoigne-t-elle.

Jason Haley, résident de Southaven, ne quitte plus sa maison sans son sonomètre. «Je vis ici depuis 20 ans. J'ai déjà pensé à déménager, mais les taux d'intérêt sont élevés, l'immobilier a augmenté... Et quand bien même, qui achèterait ma maison?», soupire-t-il.

«Turbines illégales»

Associations et experts dénoncent une centrale construite sans autorisation ni concertation du public, faisant fi des lois de protection de l'environnement, comme le Clean Air Act.

Ce texte exige qu'"un permis garantissant la sécurité des populations environnantes soit demandé avant même la construction d'une industrie polluante, comme une centrale", affirme Laura Thoms, dont l'organisation Earthjustice représente la NAACP, association de défense des droits civiques qui a porté plainte contre SpaceXAI.

Or «l'entreprise n'a pas voulu attendre le permis et a installé ces turbines illégales tout en menant de front la procédure d'autorisation», précise-t-elle.

Ces turbines, SpaceXAI les a toujours qualifiées de «temporaires», pour échapper aux permis de pollution atmosphérique. Fin juillet, l'entreprise s'est engagée à les démonter et à les remplacer par une centrale permanente, aux normes. Mais l'accord, dénoncé par les opposants pour avoir été négocié en secret avec les autorités, lui laisse jusqu'en juillet 2027 pour s'exécuter. En juin, le ministère de la Justice a demandé que la plainte de la NAACP soit rejetée, citant des enjeux de sécurité nationale.

Près de Colossus II, un troisième centre de données a été installé dans un entrepôt reconverti, et un quatrième est en construction. Personne, parmi les résidents, ne sait comment ils seront alimentés en électricité.

En 2021, les habitants de Boxtown ont réussi à faire annuler la construction d'un pipeline dans le quartier. Ils espèrent en faire autant avec les centres de données.

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