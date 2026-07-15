Les habitants de Toronto ont été appelés mercredi à rester à l'intérieur, la ville la plus peuplée du Canada enregistrant l'une des pires qualités de l'air au monde en raison des fumées dégagées par des feux de forêt distants de plusieurs centaines de kilomètres.

Une femme portant un masque traverse la rue à Toronto alors que la fumée des feux de forêt envahit la ville, ce mercredi 15 juillet 2026. (Laura Proctor/The Canadian Press via AP)

Canada Toronto asphyxiée par les fumées des feux de forêt

Ces fumées ont également entraîné une dégradation de l'air dans l'est des Etats-Unis.

Selon les données collectées par la société IQAir, Toronto était vers 23h15 en Suisse la deuxième métropole la plus polluée au monde, derrière Kinshasa, après avoir été la plus polluée une grande partie de la journée.

«Les feux de forêt sont le principal facteur de la hausse de la pollution à Toronto, même si les températures supérieures à la moyenne jouent également un rôle», a déclaré à l'AFP Armen Araradian de IQAir.

Plusieurs feux de forêt sont actuellement actifs à des centaines de kilomètres de Toronto, dans le nord-ouest de la province dont elle est la capitale, l'Ontario.

Portées par le vent, les fumées qu'ils dégagent ont atteint mardi soir la métropole dont le ciel était assombri et jauni par cet épais nuage.

Les autorités canadiennes ont émis une alerte orange et appelé les habitants à rester le plus possible à l'intérieur. «La fumée des feux de forêt dans le nord-ouest de l'Ontario occasionne une très mauvaise qualité de l'air et une visibilité réduite» et les conditions ne vont pas s'améliorer avant «vendredi matin», ont indiqué les services météorologiques.

Piscines et fan zone fermées

«La santé de chacun est à risque (...) Limitez le temps que vous passez à l'extérieur. Réorganisez ou annulez les activités sportives, activités ou événements à l'extérieur», ont-ils insisté.

Les piscines de la ville et la fan zone où devait être retransmise la demi-finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Argentine, ont été fermées.

«La pollution est vraiment importante (...) Je mets mon masque partout où je vais, j'ai de l'eau et je porte des lunettes» pour tenter de réduire l'impact, a raconté à l'AFP Paul Onwubuke, un habitant de la ville.

Ces fumées ont également entraîné une dégradation de la qualité de l'air aux Etats-Unis, en particulier dans les Etats de Pennsylvanie, de New York, du Connecticut, du Massachusetts, du Maine et du New Hampshire.

L'aggravation de la situation ces derniers jours sur le front des incendies au Canada intervient alors qu'une vague de chaleur, qui écrase depuis ce week-end l'ouest des Etats-Unis, s'est étendue à la côte est et au Canada.

Aux Etats-Unis, plus de 90 millions de personnes sont concernées mercredi par des alertes canicule.

Selon les dernières statistiques officielles canadiennes, la saison des feux de forêt a été jusqu'ici beaucoup moins dramatique dans le pays qu'en 2023, année record, et 2025.

Mais sur ce territoire immense, 1,9 million d'hectares ont déjà brûlé cette année, soit une superficie s'approchant de celle de la Slovénie. 838 feux sont actifs mercredi à travers le pays, dont 189 sont hors de contrôle. Dans l'Ontario, la police a dû évacuer mercredi plusieurs localités isolées face à l'avancée des flammes.

En 2023, près de 18 millions d'hectares avaient brûlé au Canada.