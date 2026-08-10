Une femme est morte en tentant de quitter son domicile pour échapper au vaste feu de forêt qui ravage la Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada, a annoncé dimanche la gendarmerie canadienne. Les flammes ont détruit plus de 13'000 hectares depuis vendredi.

Le feu Bald Range a ravagé en deux jours 13'000 hectares en Colombie-Britannique et reste hors de contrôle.

Feux dévastateurs Tragédie au Canada : elle tente de quitter son domicile et se fait rattraper par les flammes

«La gendarmerie royale du Canada de Penticton confirme qu'une femme de 80 ans est morte suite au feu de forêt de Bald Range», a-t-elle écrit dans un communiqué, après avoir indiqué samedi enquêter sur un décès signalé par un habitant de la localité de Meadow Valley.

Cette femme «tentait de quitter son domicile, avec un membre de sa famille, en raison du feu de forêt, quand elle est soudainement morte», a ajouté la gendarmerie. «Il n'y a pas d'autre décès connu pour le moment», a-t-elle assuré.

20'000 évacués

Cet incendie, qui s'est déclaré vendredi après-midi près du lac Okanagan, dans le sud de cette province, a très rapidement pris de l'ampleur. Il a entraîné l'évacuation de plus de 20'000 personnes. Dimanche soir, il avait ravagé plus de 13'000 hectares et restait hors de contrôle, selon les services chargés de la gestion des incendies.

Cette année, la saison des feux est l'une des plus destructrices jamais enregistrées par le Canada, vaste pays qui se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète.

Plus de 4 millions d'hectares ont brûlé depuis le début de l'année, selon les derniers chiffres officiels du gouvernement fédéral. En 2023, année record, environ 18 millions d'hectares avaient brûlé.