Mardi, à Strasbourg, le Parlement européen a donné son feu vert à l'Autriche pour la modification d'un accord bilatéral avec la Suisse. L'objectif est de maintenir le trafic transfrontalier par autocar. Le Conseil des Etats membres doit encore approuver ce projet.

Les deux pays souhaitent actualiser l'accord bilatéral sur les transports de 1958. Cet accord régit notamment les transports publics transfrontaliers. Ainsi, les arrêts intermédiaires avec embarquement et débarquement à l'étranger sont actuellement interdits par principe.

Une ligne de car postal relie toutefois Scuol à Samnaun en passant par l’Autriche. Cette exception est régie par un arrêté dont la validité est limitée à fin 2027, avait indiqué précédemment l’Office fédéral des transports. Il est désormais prévu d’adapter l’accord bilatéral de manière à permettre une solution à long terme.

Pour que l’Autriche puisse entamer des négociations avec la Suisse en vue d’une adaptation de l’accord bilatéral, Vienne a besoin de l’autorisation de Bruxelles. En effet, un autre accord, à savoir l’accord sur les transports terrestres entre la Suisse et l’Union européenne (UE), prime sur celui de 1958, l’Autriche étant membre de l’UE.