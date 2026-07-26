Le suspect de l'attaque ayant visé la gay pride de Berlin, un jihadiste présumé, a été tué au cours d'une opération de police dans le quartier berlinois de Spandau, ont annoncé dimanche soir les forces de l'ordre.

Attaque de la gay pride Le suspect a été abattu lors d'une opération policière à Berlin

«Selon les informations dont nous disposons à ce stade, (le suspect) aurait couru en direction de nos forces d'intervention muni d'une arme blanche». Les membres de «(l'unité spéciale) SEK-Berlin ont alors fait usage de leurs armes à feu», a indiqué la police de Berlin sur X.

Gegen 18 Uhr konnte der Tatverdächtige des gestrigen Anschlags im Großen Tiergarten in einer Kleingartenanlage in #Spandau lokalisiert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er mit einer Stichwaffe auf unsere Einsatzkräfte zugelaufen sein, daraufhin kam es zum polizeilichen… pic.twitter.com/ncslEZom7N — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026

«Malgré les mesures de réanimation immédiatement entreprises par les pompiers (...), l'homme est décédé sur les lieux», selon la police.