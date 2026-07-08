«Une perte de temps de discuter avec eux»
Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est «terminé»
President Trump has said the Memorandum of Understanding underpinning the ceasefire between the US and Iran is ‘over’.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 8, 2026
Trump made the comments at the NATO summit in Turkiye after the US bombed Iran despite promising a pause for Supreme Leader Ali Khamenei’s funeral. pic.twitter.com/1APQBkzonh
Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi à Ankara que le cessez-le-feu avec l'Iran était «terminé», ouvrant toutefois la porte à une reprise éventuelle des discussions.
«En ce qui me concerne, c'est terminé», a-t-il lancé au deuxième jour d'un sommet de l'Otan. «C'est juste une perte de temps de discuter avec eux, ce sont des menteurs», a-t-il ajouté.
Le locataire de la Maison Blanche a toutefois laissé entendre que les négociateurs pourraient poursuivre les discussions, après l'avoir consulté. Jared Kushner et Steve Witkoff sont «de bons négociateurs, ils veulent négocier», a-t-il ainsi affirmé, mais «ils doivent revenir vers moi».
Le président américain n'a pas eu de mots assez durs contre les dirigeants iraniens qu'il a qualifiés d'"ordures" avec qui il refusait désormais de discuter. «Je ne veux plus avoir affaire à eux, ce sont des ordures. (...) ce sont des malades», a-t-il encore affirmé .
«Ils sont vicieux, ce sont des gens violents, et s'ils avaient l'arme nucléaire, ils l'utiliseraient», a-t-il ajouté, aux côtés du secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, affirmant avoir pourtant obtenu un accord avec l'Iran.
«Tout le monde est d'accord : pas d'arme nucléaire. On passe un marché. Ils sortent, plaisantent devant la presse, ils disent qu'on n'en a même jamais parlé. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux, ils sont fous», a-t-il encore déclaré.
Les Etats-Unis ont frappé plus de 80 cibles en Iran en riposte à des tirs iraniens sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, déclenchant mercredi des représailles de Téhéran qui a dit avoir attaqué des bases américaines au Koweït et à Bahreïn.
Washington a également rétabli ses sanctions économiques sur le pétrole iranien après les attaques de navires. Les deux camps s'accusent de violer leur protocole d'accord, signé le 17 juin pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par l'offensive américano-israélienne contre la République islamique.