Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi à Ankara que le cessez-le-feu avec l'Iran était «terminé», ouvrant toutefois la porte à une reprise éventuelle des discussions.

President Trump has said the Memorandum of Understanding underpinning the ceasefire between the US and Iran is ‘over’. Trump made the comments at the NATO summit in Turkiye after the US bombed Iran despite promising a pause for Supreme Leader Ali Khamenei’s funeral. pic.twitter.com/1APQBkzonh

«Une perte de temps de discuter avec eux» Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est «terminé»

«En ce qui me concerne, c'est terminé», a-t-il lancé au deuxième jour d'un sommet de l'Otan. «C'est juste une perte de temps de discuter avec eux, ce sont des menteurs», a-t-il ajouté.

Le locataire de la Maison Blanche a toutefois laissé entendre que les négociateurs pourraient poursuivre les discussions, après l'avoir consulté. Jared Kushner et Steve Witkoff sont «de bons négociateurs, ils veulent négocier», a-t-il ainsi affirmé, mais «ils doivent revenir vers moi».

Le président américain n'a pas eu de mots assez durs contre les dirigeants iraniens qu'il a qualifiés d'"ordures" avec qui il refusait désormais de discuter. «Je ne veux plus avoir affaire à eux, ce sont des ordures. (...) ce sont des malades», a-t-il encore affirmé .

«Ils sont vicieux, ce sont des gens violents, et s'ils avaient l'arme nucléaire, ils l'utiliseraient», a-t-il ajouté, aux côtés du secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, affirmant avoir pourtant obtenu un accord avec l'Iran.

«Tout le monde est d'accord : pas d'arme nucléaire. On passe un marché. Ils sortent, plaisantent devant la presse, ils disent qu'on n'en a même jamais parlé. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux, ils sont fous», a-t-il encore déclaré.

Les Etats-Unis ont frappé plus de 80 cibles en Iran en riposte à des tirs iraniens sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, déclenchant mercredi des représailles de Téhéran qui a dit avoir attaqué des bases américaines au Koweït et à Bahreïn.

Washington a également rétabli ses sanctions économiques sur le pétrole iranien après les attaques de navires. Les deux camps s'accusent de violer leur protocole d'accord, signé le 17 juin pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par l'offensive américano-israélienne contre la République islamique.