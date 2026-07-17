Donald Trump s'en est pris vendredi au Canada pour la sévère pollution de l'air qui affecte le nord-est des Etats-Unis, causée par les feux de forêt qui brûlent chez son voisin du nord, à deux jours de la finale du Mondial-2026 près de New York.

La fumée des feux de forêt au Canada a plongé dans un épais voile de pollution plusieurs métropoles américaines (archives).

«Coût de la pollution» Trump blâme le Canada pour la pollution de l'air aux Etats-Unis

«Nous tenons le Canada pour responsable du fait qu'il n'entretient pas correctement ses forêts (...), et les Etats-Unis se retrouvent inutilement envahis par un air sale, pollué et dangereux pour la santé (...), totalement inacceptable!», a attaqué le président américain sur sa plateforme Truth Social.

«Je vais appeler le Premier ministre dans la journée pour savoir ce qu'ils comptent faire», a-t-il ajouté. Dans son message, Donald Trump menace également le Canada de droits de douane plus lourds pour couvrir le «coût de cette pollution».

Si certains produits canadiens non inclus dans un accord de libre-échange nord-américain sont soumis par Washington à des droits de douane temporaires de 10%, il ne s'agit que d'une minorité des exportations.

Des droits de douane sectoriels instaurés par Donald Trump, notamment dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium, visent aussi le Canada.

Voile de pollution

La fumée des feux de forêt au Canada a plongé dans un épais voile de pollution plusieurs métropoles américaines, de Chicago à Washington, en passant par New York. C'est en banlieue de la mégapole que la finale de la Coupe du monde de football entre l'Espagne et l'Argentine est programmée dimanche après-midi.

Selon les derniers chiffres des autorités locales, la situation continue de se détériorer au Canada, avec 207 incendies hors de contrôle à travers le pays sur un total de 897 feux actifs.