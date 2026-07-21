Donald Trump a déclaré mardi que les Etats-Unis n'en avaient «pas fini du tout» avec l'Iran, et a prévenu que la prochaine cible pourrait être un complexe nucléaire souterrain secret connu en anglais sous le nom de «Pickaxe Mountain».

L'armée américaine a bombardé pour la dixième nuit consécutive des infrastructures iraniennes (archives).

Moyen-Orient Trump menace : «nous n'en avons pas fini du tout» avec l’Iran

«Nous allons frapper cette zone probablement très bientôt. Et ils ne peuvent rien y faire», a assuré le président américain lors d'un échange avec des journalistes à la Maison Blanche.

En novembre 2025, plusieurs médias américains dont le Washington Post et le New York Times ont affirmé que l'Iran avait accéléré la construction, démentie par le régime iranien, d'un site nucléaire sous-terrain appelé «Pickaxe Mountain» en anglais.

Le site, «Montagne de la pioche» en français, est situé près de l'ancien complexe de Natanz, bombardé par les Etats-Unis en juin 2025.

«Si nous partions maintenant, cela prendrait à l'Iran 20, 25 ans pour reconstruire. Mais nous n'en avons pas fini du tout», a encore affirmé Donald Trump.

L'armée américaine a bombardé pour la dixième nuit consécutive des infrastructures iraniennes, notamment des centres de commandement militaire et des cibles maritimes de la République islamique.

En réaction, l'Iran a annoncé avoir visé plusieurs cibles chez ses voisins alliés de Washington, au Koweït, au Bahreïn et en Jordanie.