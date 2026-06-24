Donald Trump a répété mercredi que les pays de l'Otan avaient «laissé tomber» les Etats-Unis pendant la guerre contre l'Iran, en présence du patron de l'alliance Mark Rutte, qu'il recevait à la Maison Blanche.

Devant Donald Trump, amateur de graphiques et sensible aux compliments, le chef de l'Otan a exposé des schémas montrant les dépenses militaires en hausse des pays membres, louant les pressions du président américain en ce sens.







«S'il y avait quelqu'un d'autre dans cette position (de secrétaire général de l'Otan, ndlr), nous n'aurions même pas de réunion aujourd'hui, pour être honnête avec vous, parce qu'on nous a laissés tomber», a dit le président américain à l’occasion d'un échange avec les journalistes dans le Bureau ovale.

«Nous n'avions pas besoin d'aide» mais «cela aurait été bien qu'ils (les pays de l'Otan, ndlr) nous disent +Nous aimerions aider+», a-t-il assuré.

«Je veux juste leur loyauté. Nous n'avons pas besoin de leur argent, nous n'avons besoin de rien», a-t-il encore déclaré, en ajoutant, à l'intention des autres Etats membres de l'Otan: «donnez-nous un petit coup de main, faites-nous un petit bisou.»

Donald Trump s'en est ensuite pris particulièrement à l'Espagne, qu'il a jugée «terrible», et a dit avoir été «déçu» par l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France.

Le président américain a en revanche loué de manière appuyée le président turc Recep Tayyip Erdogan pour son attitude face au conflit, et s'est aussi dit satisfait de son homologue russe Vladimir Poutine ainsi que du chef d'Etat chinois Xi Jinping.

«Erdogan est un grand dirigeant, une personne très solide, et je lui ai demandé de rester en dehors (de la guerre) et il l'a fait, et le président Xi aussi, et, en réalité, Poutine aussi», a déclaré Donald Trump. «Vous pourriez vous dire que Vladimir a d'autres choses à penser mais ils sont tous restés en dehors. C'était assez incroyable», s'est-il réjoui.

La Turquie accueillera le mois prochain le sommet de l'Otan, auquel Donald Trump a prévu de participer. Mark Rutte, toujours soucieux de s'attirer la sympathie du président américain, a tout fait pour le mettre dans de bonnes dispositions.

Devant Donald Trump, amateur de graphiques et sensible aux compliments, le chef de l'Otan a exposé des schémas montrant les dépenses militaires en hausse des pays membres, louant les pressions du président américain en ce sens.

Il l'a aussi remercié pour l'action «extrêmement importante» engagée par les Etats-Unis afin de stopper le programme nucléaire iranien. «Voilà le leader du monde libre, qui prend ses responsabilités au-delà des frontières des Etats-Unis pour le reste du monde», a loué le chef de l'Otan.