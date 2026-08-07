La Maison Blanche a adressé un courrier, que l'AFP a pu consulter vendredi, à la responsable de la Réserve fédérale (Fed) Lisa Cook afin de l'informer que le président américain Donald Trump étudiait la possibilité de lui imposer de quitter le conseil des gouverneurs de l'institution.

Coup de pression Trump veut lancer la procédure pour écarter une gouverneure de la Fed

Dans le cadre de sa campagne de pression sur la Fed, avant d'y nommer un nouveau président, Kevin Warsh, M. Trump a estimé avoir un"motif valable" pour révoquer Mme Cook d'un simple message sur Truth Social.

Il a accusé la sexagénaire d'avoir été malhonnête lors de demandes de prêts immobiliers personnels en présentant, dans un court laps de temps, deux logements distincts comme des résidences principales.

Lisa Cook a immédiatement porté l'affaire devant la justice pour rester en place, sa défense suggérant une simple erreur administrative.

La Cour suprême avait estimé fin juin que, si le président a bien le pouvoir de révoquer un responsable monétaire pour un «motif valable», «cela ne veut pas dire qu'il peut en décider pour n'importe quel motif, ou aucun motif». Mais Donald Trump a minimisé la décision de la Cour, y voyant une question «strictement procédurale».

Le courrier, signé par le chef de cabinet adjoint de Donald Trump, Dan Scavino, informe Mme Cook qu'elle a 21 jours pour répondre aux accusations dont elle a «eu connaissance depuis au moins le 25 août 2025» et auxquelles elle n'a «jamais apporté la moindre explication».

Mme Cook est devenue gouverneure de la Fed en 2022 sur proposition de l'ancien président démocrate Joe Biden. Son mandat court jusqu'en janvier 2038.

Elle avait essuyé un tir de barrage du parti républicain dès l'annonce de sa nomination, confirmée à une courte majorité par le Sénat. Docteure en économie, Lisa Cook avait fait partie des conseillers économiques de la Maison Blanche à l'époque de Barack Obama, mais aussi dans l'équipe de transition de Joe Biden.

Elle reste jusqu'ici la seule femme noire a avoir intégré le cercle des gouverneurs de l'institution monétaire.