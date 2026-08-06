L'armée américaine connaît-elle des pénuries d'armes et de munitions suite à la guerre contre l'Iran? Donald Trump nie catégoriquement et profère des menaces. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, aurait lui aussi fait les frais de sa colère.

Le président américain Donald Trump (à gauche) aurait interpellé son ministre de la Défense, Pete Hegseth, au sujet de la diminution des stocks d'armes des États-Unis.

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La guerre menée par les États-Unis contre l'Iran engloutit d'énormes quantités d'armes de précision américaines. Ce n'est pas une nouveauté. Le groupe de réflexion américain CSIS (Center for Strategic and International Studies) a averti en mai qu’il faudrait des années pour reconstituer les stocks.

Le Pentagone et la Maison Blanche ont toujours contesté ces informations. Et aujourd’hui encore, Donald Trump refuse d’entendre parler de pénuries. Selon le «Washington Post», il aurait interpellé le chef du ministère de la Défense (appelé «ministère de la Guerre» aux États-Unis), lors d’une réunion du Conseil des ministres à Camp David, et exigé de Pete Hegseth des explications sur les « pénuries extrêmes de munitions ».

Les pénuries sont-elles vraiment si graves? Quelles seraient les conséquences de l'épuisement des stocks de munitions pour les États-Unis, mais aussi pour l'Ukraine? Et que s'est-il passé entre Trump et Hegseth? Voici les réponses aux questions les plus importantes.

Que s'est-il passé à Camp David?

Le président américain Donald Trump aurait confronté le ministre de la Défense Pete Hegseth, lors d'une réunion à Camp David, à des rapports faisant état d'une forte diminution des stocks de munitions. Selon les informations du «Washington Post», Trump aurait exigé une explication quant à la raison pour laquelle il n’aurait apparemment pas été informé de toute l’ampleur de ces pénuries.

Trump aurait pensé que le problème était «résolu» depuis longtemps, ont déclaré au journal deux personnes proches de la conversation. La question n’est pas ici de savoir si l’armée américaine dispose encore de missiles. Ce qui importe davantage, c’est de savoir combien d’armes de précision sont encore disponibles, à quelle vitesse elles peuvent être remplacées et quelles réserves doivent être conservées pour d’autres conflits éventuels.

Quels sont les systèmes d'armes concernés et quelles sont les munitions qui seraient en pénurie?

La situation serait particulièrement tendue en ce qui concerne les missiles d'interception Patriot et THAAD. Ces deux systèmes servent avant tout à détruire les missiles balistiques avant qu'ils n'atteignent leurs cibles.

CNN rapporte en citant des sources proches du dossier, que l'armée américaine aurait consommé près de quatre cinquièmes de son stock initial de THAAD depuis le début de la guerre en Iran et aurait utilisé environ la moitié de ses missiles intercepteurs Patriot.

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Ces informations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Elles concordent toutefois globalement avec les calculs du Center for Strategic and International Studies. Le CSIS a estimé que le stock restant de missiles Patriot s’élevait, fin juillet, à moins de 1 000 missiles et que le stock de missiles THAAD s’élevait à environ 250 missiles intercepteurs.

Selon les calculs de ce groupe de réflexion, les États-Unis auraient disposé d'environ 2 300 missiles Patriot avant la guerre. Ces chiffres sont expressément présentés comme des estimations, car le Pentagone ne publie pas les stocks exacts pour des raisons de sécurité.

Le «Washington Post» rapporte que les États-Unis auraient utilisé, rien que durant le premier mois de la guerre, plus de 850 Tomahawks ainsi que plus de 1 000 missiles intercepteurs Patriot et THAAD. À cela s’ajouteraient plus de 1 300 ATACMS. Le journal s’appuie sur des responsables américains et des personnes proches des stocks.

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La pénurie de munitions est-elle vraiment si grave?

Il semble plausible que les stocks américains soient soumis à une pression considérable. Avant même le début de la guerre en Iran, des responsables militaires avaient mis en garde contre des pénuries concernant certains missiles intercepteurs. Les besoins simultanés sur plusieurs théâtres d'opérations (Iran, Ukraine) aggravent encore la situation.

Cela ne signifie toutefois pas que les États-Unis seraient désormais « sans défense ». Le pays dispose toujours d'un immense arsenal militaire et peut fixer ses priorités. Le problème réside plutôt dans le fait que certains missiles hautement spécialisés ne sont disponibles qu'en quantités relativement faibles et ne peuvent être remplacés à court terme. Il peut s'écouler jusqu'à deux ans entre la commande et la livraison.

Comment Trump réagit-il à la pénurie présumée de munitions ?

Trump a officiellement démenti les informations faisant état de pénuries dramatiques. Les États-Unis disposeraient de «quantités considérables de munitions, en particulier de certains types», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. De plus, de grandes quantités seraient en cours de fabrication et seraient livrées aux États-Unis en cas de besoin.

Dans le même temps, Trump a menacé toutes les personnes susceptibles d'avoir divulgué des informations sur les stocks aux médias. «Ceux qui ont divulgué ces informations traîtresses seront traqués», poursuit-il dans son message. «Des peines de prison de longue durée seront requises!»

Sa réaction illustre le dilemme auquel est confronté le président : d’un côté, Trump veut éviter de donner l’impression que les États-Unis sont affaiblis sur le plan militaire; de l’autre, son gouvernement doit faire face à de réels problèmes de production et d’approvisionnement. Le Pentagone a donc demandé au Congrès des milliards supplémentaires afin de remplacer les armes usagées et d’augmenter la production.

Quelles sont les conséquences de la pénurie de munitions pour l'armée américaine?

La conséquence immédiate serait une réduction de la marge de manœuvre militaire. Si les missiles Patriot et THAAD viennent à manquer, l'armée devra déterminer avec plus de précision quels projectiles en approche doivent être interceptés et lesquels doivent être «laissés passer», car ils visent des cibles de faible importance.

Il est également plus difficile de mener d'autres attaques de grande envergure contre l'Iran. Selon le «Washington Post», les pénuries de munitions expliquent en partie pourquoi Trump a récemment annulé à plusieurs reprises les frappes massives qu'il avait annoncées. Cette information provient toutefois d'une source anonyme et n'est pas confirmée par le gouvernement.

Enfin, d'un point de vue stratégique, le problème dépasse largement le cadre de l'Iran. Les États-Unis ne disposent pas des réserves nécessaires pour faire face à un éventuel conflit avec la Chine, pour assurer la défense de la Corée du Sud, pour mener des opérations au Proche-Orient et pour soutenir leurs alliés. Le CSIS met donc en garde contre un risque à court et moyen terme pour la capacité d'intervention américaine dans le Pacifique occidental.

Quelles sont les répercussions d'une pénurie de munitions aux États-Unis sur l'Ukraine?

Le «Washington Post» rapporte que l'Ukraine est à court de munitions de défense aérienne et qu'il n'existe que peu de possibilités de réapprovisionnement rapide à partir des stocks occidentaux. Une diminution du nombre de missiles d'interception disponibles donnerait à la Russie davantage d'occasions de submerger la défense aérienne ukrainienne par de vastes vagues d'attaques.

Que s'est-il donc passé concrètement entre Donald Trump et Pete Hegseth ?

Selon le «Washington Post», une confrontation directe a eu lieu en marge d'une réunion du Conseil des ministres à Camp David. Trump aurait alors exigé des explications sur les raisons pour lesquelles il avait apparemment été induit en erreur au sujet des «pénuries extrêmes de munitions», selon le journal. Hegseth aurait alors imputé la responsabilité de ces pénuries à son adjoint Stephen Feinberg – ainsi que le fait que Trump n’ait pas été pleinement informé de la situation.

Selon le journal, le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a toutefois rejeté ces deux versions, les qualifiant de «fausses». Interrogée par le «Washington Post» au sujet de la confrontation supposée entre Trump et Hegseth, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré: «C'est à 100 % des fausses informations.» Le président Trump aurait une «confiance absolue» dans le ministre Hegseth.

Quel est le véritable enjeu du différend entre Trump et Hegseth?

Si Trump avait effectivement été mal informé sur la question des munitions, on peut se demander si Hegseth a mal évalué la situation, l'a embellie ou ne l'a pas communiquée assez clairement. Hegseth a à plusieurs reprises présenté les succès militaires sous un jour particulièrement positif. Or, certaines évaluations internes auraient été nettement plus prudentes.

Selon le «Washington Post», Hegseth figurait parmi les premiers partisans, et les plus fervents, d'une intervention militaire contre l'Iran. Il aurait convaincu Trump que ce conflit, qui a déjà coûté 37,5 milliards de dollars américains, pouvait être remporté rapidement et relativement facilement. Plus de cinq mois après le début de la guerre, la réalité est tout autre.

Récemment, M. Hegseth a plaidé au Congrès en faveur d'un budget supplémentaire de 67 milliards de dollars pour le ministère de la Défense. Ces fonds sont notamment destinés à garantir la capacité opérationnelle des forces armées, à remplacer le matériel usagé et à accélérer les investissements dans les munitions et les nouveaux systèmes d'armement.

Pourquoi cette affaire pose-t-elle un problème à Trump?

Donald Trump se présente comme un président fort sur le plan militaire. Les informations faisant état de dépôts de missiles presque vides contredisent cette image et pourraient laisser entendre à ses adversaires que les capacités américaines sont plus limitées qu'on ne le prétend publiquement.

Dans le même temps, Trump s'est approprié politiquement la guerre contre l'Iran. Un conflit long et coûteux, sans victoire claire, comporte pour lui des risques considérables – notamment dans la perspective des prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis.

Avec des informations d’agence.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.