Le président américain Donald Trump a rendu hommage dimanche au sénateur Lindsey Graham, salué comme «l'un des plus grands», dans une publication sur son réseau Truth Social.

«Le sénateur Lindsey Graham, l'une des personnes et des sénateurs les plus grands que j'aie jamais connus, est mort! Il était toujours au travail et était un véritable patriote américain. Lindsey va beaucoup manquer!!!», a écrit M. Trump, après l'annonce de son décès des suites d'une maladie.