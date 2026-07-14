Donald Trump a annoncé mardi sur son réseau Truth Social qu'il renonçait à son projet évoqué la veille de taxe de 20% sur les navires passant par le détroit d'Ormuz. Il a remplacé cette idée par des accords commerciaux avec les Etats du Golfe.

Donald Trump avait affirmé lundi que les Etats-Unis seraient désormais «les gardiens du détroit d'Ormuz» (archives).

Moyen-Orient Trump renonce aux 20% sur les navires passant par Ormuz

Il a ainsi déclaré avoir «décidé» de remplacer cette «rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons» des navires par «des accords de commerce et d'investissements que les différents Etats du Golfe feront aux Etats-Unis».

Ce revirement, à peine 24 heures après avoir annoncé vouloir instaurer cette taxe contraire au droit international censé garantir la liberté de navigation, est intervenu à la suite de «discussions très productives» avec les pays du Golfe, selon le président américain.

Il a réaffirmé dans le même temps sa volonté d'imposer de nouveau un «blocus TOTAL» des ports iraniens.

Donald Trump avait affirmé lundi que les Etats-Unis seraient désormais «les gardiens du détroit d'Ormuz», alors que les bombardements avec l'Iran ont repris dans une ampleur inédite depuis le cessez-le-feu d'avril.

De son côté, le commandement militaire iranien a affirmé qu'il ne laisserait pas les Etats-Unis «interférer» dans le détroit, tout en mettant en garde ses voisins du Golfe contre toute coopération avec Washington.