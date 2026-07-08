Le président américain Donald Trump est toujours entièrement engagé envers l'Otan, a affirmé le secrétaire général de l'Alliance atlantique Mark Rutte mercredi matin. Ce dernier s'est exprimé face à la presse en ouverture d'une réunion des 32 dirigeants des Etats membres de l'organisation transatlantique, au deuxième jour de son sommet annuel à Ankara, en Turquie.

Mark Rutte a également dit s'attendre de la part des membres de l'Otan qu'ils réaffirment «que l'Iran ne doit absolument jamais mettre la main sur une capacité nucléaire».

A son arrivée dans la capitale turque mardi, Donald Trump a déclaré avoir été «très déçu par l'Otan». En colère contre l'Europe, qu'il accuse de l'avoir laissé tomber pendant la guerre en Iran, le président américain n'est toutefois pas allé cette fois au-delà des critiques qu'il lance depuis des semaines.

Également interrogé sur le Groenland, le milliardaire avait réitéré qu'il devrait selon lui être «contrôlé par les États-Unis», mais sans ajouter les menaces proférées en début d'année. Selon Mark Rutte, Washington reste cependant «sans aucun doute» engagé envers l'Alliance». «L'Otan existe aussi pour défendre les intérêts des Etats-Unis», a-t-il ajouté.

Le président des Etats-Unis a toutefois «toujours des attentes» quant aux dépenses de défense des membres européens de l'Alliance et du Canada, a nuancé M. Rutte.

Augmentation des dépenses

Face aux demandes répétées de Donald Trump, les dépenses des alliés européens et du Canada ont augmenté de 20% l'année dernière, selon le secrétaire de l'Alliance. «Il est aujourd'hui question d'un échec pour [le président russe Vladimir] Poutine et d'une victoire pour le président Trump», a-t-il ajouté face à ce constat.

«Nous avons atteint le maximum de ce que nous pouvons dépenser en termes de capacité d'absorption par l'industrie», s'est ainsi réjoui le chef de l'Otan. Si l'intention du sommet de l'année dernière à La Haye était de «planifier» cette augmentation des dépenses, l'objectif de cette année sera de mettre en oeuvre ces nouveaux budgets, a poursuivi Mark Rutte.

Interrogé sur les frappes américaines massives lancées sur l'Iran dans la nuit de mardi à mercredi, le secrétaire général de l'Alliance a par ailleurs affirmé que ces attaques «étaient absolument nécessaires». «Quand on voit que l'Iran a violé le cessez-le-feu en attaquant des navires hier [mardi, ndlr], je pense qu'il est absolument crucial que les Etats-Unis réagissent avec force.»

Le secrétaire général de l'Otan a également dit s'attendre de la part des membres de l'Otan qu'ils réaffirment «que l'Iran ne doit absolument jamais mettre la main sur une capacité nucléaire».