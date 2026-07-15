Le fait que les interventions des agents de l'immigration américains puissent présenter un danger mortel a été démontré à plusieurs reprises au cours du second mandat du président américain Trump. À la suite de nouveaux décès, le républicain affirme que l'agence ICE fait un travail formidable.

Le président américain Donald Trump a réaffirmé sa pleine confiance envers l'agence de contrôle de l'immigration ICE, après de nouvelles interventions ayant entraîné des morts. L'ICE fait un travail formidable, un travail qui doit être accompli, a écrit le républicain mercredi sur sa plateforme Truth Social. La criminalité aux États-Unis serait en forte baisse, « avec, dans de nombreux cas, des chiffres que l'on n'avait pas vus depuis des décennies », a-t-il affirmé.

La politique des frontières ouvertes menée par son prédécesseur Joe Biden, qu’il a surnommé de manière péjorative « Sleepy Joe » (Joe le somnolent), aurait permis à 25 millions de personnes d’entrer dans le pays sans aucun contrôle. Beaucoup d’entre eux seraient des criminels dont il faudrait se débarrasser. « Pour cela, nous devons être forts, fermes et intelligents », a déclaré Trump. Il ne faut en aucun cas renoncer à l’un des principaux outils de l’ICE dans la lutte contre la criminalité : « LES CONTRÔLES ROUTIERS », comme l’a écrit Trump en majuscules. Sinon, on ferait le jeu des criminels.

C'est ce que voudrait « l'extrême gauche » au sein du Parti démocrate, pour laquelle il a utilisé un terme péjoratif. Mais sous sa supervision, cela n'arrivera pas. Il a exhorté l'ICE à continuer d'accomplir sa « mission très importante ». Cette agence est « aimée et respectée » aux États-Unis.

Footage from a security camera captured the shooting Monday during an immigration enforcement operation in the city of Biddeford. The incident marked the second time in a week that ICE used deadly force and at least the ninth death since President Donald Trump began his… pic.twitter.com/rxx9ir03dA — The Associated Press (@AP) July 14, 2026

L'agence de presse AP avait appris mardi, de sources bien informées, que les agents de l'ICE devraient se voir imposer des restrictions plus strictes à la suite des récents décès. Les véhicules ne devraient désormais être arrêtés et contrôlés que dans des cas exceptionnels, par exemple lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt ou dans le cadre d'une collaboration entre les agents de l'ICE et les autorités partenaires, a-t-on précisé.

Lundi, dans l'État du Maine, un agent de l'ICE a abattu dans sa voiture un Colombien qui, selon des militants, était titulaire d'un permis de travail aux États-Unis. Le ministère de la Sécurité intérieure a toutefois déclaré mercredi que cet homme de 25 ans était entré illégalement aux États-Unis en septembre 2023 par la frontière sud.

Le sénateur américain Angus King a déclaré que le ministre de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, lui avait indiqué lundi que des agents de l'ICE s'étaient rendus à Biddeford, une ville située non loin de Portland, pour exécuter un mandat d'arrêt. Ce mandat ne visait toutefois pas la personne qui a été abattue.

Quelques jours auparavant, une personne avait été abattue à Houston. Mardi, un autre homme est décédé en Floride à la suite d'un contrôle par les services de l'immigration. La politique menée par les services de l'immigration sous Trump avait déjà fait l'objet de critiques internationales cet hiver, après les décès des citoyens américains Alex Pretti et Renee Good dans le Minnesota.

Au moins dix personnes ont été tuées lors d'opérations de contrôle de l'immigration depuis le début de la campagne d'expulsions massives menée par le gouvernement américain sous Trump. Dans au moins quatre cas, les victimes se trouvaient à bord de leur véhicule. Les autorités américaines ont fait valoir que les tirs n’avaient été ouverts que parce que les véhicules représentaient un danger. Les experts en matière de police avertissent pourtant depuis des années que tirer sur des voitures en mouvement comporte des risques particuliers et doit être évité à tout prix.