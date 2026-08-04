Une nouvelle offre sur Truth Social, le réseau social de Donald Trump, fait sensation. Pourquoi ce service premium suscite-t-il des critiques — et pourquoi Wall Street devrait-il y prêter une attention particulière?

C'est sur sa plateforme Truth Social que Donald Trump préfère communiquer : on le voit ici dans le Bureau ovale, en train de montrer l'une de ses propres publications imprimées.

De la «corruption éhontée» Trump vend désormais un «gain de temps»... pour 100’000 dollars par mois!

Donald Trump a depuis longtemps pris l'habitude d'annoncer ses grandes décisions sur sa propre plateforme, Truth Social. Il vient d'y introduire une nouveauté qui ne manque pas de faire réagir.

Quelles sont les nouveautés sur Truth Social?

Truth Social propose depuis samedi un accès premium — à condition de débourser 100 000 dollars par mois, selon plusieurs sources. En contrepartie, le nouveau flux «Truth API» permet de consulter les publications de la plateforme avant tout le monde et donne accès à des archives remontant à 2022, année de sa création.

À qui s'adresse l'accès Premium?

Cet abonnement Premium est particulièrement intéressant pour les entreprises de Wall Street. Truth API est censé fournir aux entreprises «un flux direct, sous licence et en temps réel des ‘Truths’ de la plateforme qui influencent le plus les marchés», a expliqué Kevin McGurn, PDG par intérim, dans un communiqué annonçant le lancement du modèle d'abonnement.

Ce sont sans doute les publications du président, qui compte 13 millions d'abonnés, qui influencent le plus les marchés. Parmi les quelque 150 publications que Donald Trump publie chaque jour, on trouve de tout: beaucoup de choses farfelues, comme de mauvaises images générées par IA le représentant en Elvis ou en Jésus. Mais il y publie aussi régulièrement des informations importantes sur les affaires internationales et la politique économique, que les présidents qui l'ont précédé diffusaient par des canaux plus officiels – par exemple via le service de presse de la Maison Blanche ou le site web officiel.

En quoi cela pose-t-il problème?

«Il vend un accès accéléré et privilégié aux informations concernant son action en tant que président», a déclaré Kathleen Clark au journal britannique «The Guardian». Elle est experte en matière de réglementation publique relative aux conflits d’intérêts à la faculté de droit de l’université de Washington. «C’est un nouvel exemple de corruption éhontée: l’utilisation abusive du pouvoir public à des fins d’enrichissement personnel.»

Comme le rapporte chaîne d’information américaine CNBC le rapporte, les principaux indices boursiers de Wall Street ont par exemple fortement progressé le 9 avril 2025, après que Trump a déclaré dans un message publié sur Truth Social qu’il suspendrait bon nombre de ses nouveaux droits de douane pendant 90 jours.

Une avance de quelques millisecondes seulement en matière d'information peut générer des bénéfices de plusieurs centaines de milliers de dollars dans le cadre d'opérations boursières de grande envergure.

Donald Trump et sa famille devraient eux aussi tirer profit de ce nouveau service. Ils sont en effet les principaux actionnaires de la société Trump Media & Technology Group (TMTG), qui exploite Truth Social. Selon sa déclaration financière pour l'année 2025, Donald Trump détient 114,75 millions d'actions, ce qui correspond à une participation de 41 % dans l'entreprise.

«Cela semble constituer un abus scandaleux de la fonction présidentielle à des fins personnelles, qui porte atteinte aux petits investisseurs et à l'intégrité de nos marchés, tout en enrichissant Wall Street et d'autres initiés fortunés», ont écrit deux sénateurs démocrates dans une lettre adressée à la Commission des opérations de bourse (SEC). Ils demandent à l'autorité de surveillance des marchés financiers d'enquêter pour déterminer si TMTG enfreint la loi.

Pourquoi Truth Social existe-t-il, au juste?

Trump a fondé TMTG en 2021, après avoir été banni de plusieurs réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram et Twitter. Cette mesure faisait suite à l'assaut du Capitole, que Trump aurait incité à commettre via les réseaux sociaux.

Trump a alors annoncé son intention de créer sa propre plateforme de réseaux sociaux. Truth Social a été lancé en 2022.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.