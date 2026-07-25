Donald Trump a ordonné vendredi l'installation de panneaux devant un grand musée public de Washington pour prévenir les visiteurs qu'il contient, selon le président américain, de mauvaises informations sur l'histoire américaine.

Ce décret visant le musée national de l'Histoire américaine constitue un exemple de plus de la tentative de Donald Trump de prendre le contrôle idéologique des institutions culturelles fédérales, accusées par la droite américaine de véhiculer une vision du monde trop progressiste.

Le décret pris vendredi par le président ordonne à des agents du gouvernement fédéral d'installer des «panneaux temporaires» dans les allées extérieures menant au musée afin de «prévenir les visiteurs que les expositions du musée doivent être rénovées» afin de montrer «des informations correctes sur l'histoire de l'Amérique.»

Cette décision s'appuie sur un récent rapport de la Maison Blanche qui, souligne le décret, «démontre que les dirigeants du Smithsonian», la vénérable institution fédérale qui gère ce musée, «voient l'histoire américaine comme un outil de première importance pour diffuser des idées de justice sociale et d'une transformation radicale de notre société.»

Ce document de 162 pages publié en mars accuse aussi le musée de ne pas suffisamment souligner «le rôle central de la foi chrétienne» dans l'histoire américaine. «Les Américains blancs, les hommes et les chrétiens sont régulièrement dénigrés comme l'incarnation des structures oppressives», a-t-il aussi écrit.

Un député républicain a récemment accusé le musée d'avoir «été infecté par l'idéologie woke», terme utilisé péjorativement par les conservateurs pour dénoncer des politiques progressistes et inclusives.

L'été dernier, Donald Trump avait demandé à la justice d'enquêter sur des musées qu'il accuse d'être «woke», notamment concernant l'histoire de l'esclavage.

Il avait aussi renvoyé, en mai 2025, la directrice de la National Portrait Gallery, un autre grand musée de la capitale américaine, avec le même type de grief à son encontre.

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