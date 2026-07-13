Donald Trump a déclaré lundi souhaiter que la soeur du sénateur Lindsey Graham, décédé subitement samedi, remplace cet élu – allié du président républicain et défenseur d'Israël et de l'Ukraine – pour les derniers mois de son mandat.

«Hommage magnifique» Trump veut remplacer feu le sénateur Graham par la soeur de l'élu

«J'ai recommandé au gouverneur Henry McMaster que la soeur géniale de Lindsey Graham, Darline, serve comme sénatrice par intérim du super Etat de Caroline du Sud», a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

«Ce serait un hommage magnifique à Lindsey, qui l'adorait tendrement», a-t-il ajouté.

Le gouverneur McMaster doit annoncer à 16h00 locales (22h00 en Suisse) l'identité de celui ou celle qui assurera cet intérim jusqu'en janvier.

Lindsey Graham comptait se présenter à sa réélection en novembre dans son fief de Caroline du Sud et le Parti républicain doit désormais organiser une nouvelle primaire pour désigner un candidat.

Le bureau du sénateur avait annoncé dimanche, à 02h00 heure de Washington, son décès tard samedi soir «des suites d'une maladie brève et soudaine», évoquant ensuite comme cause une dissection aortique consécutive à une pathologie cardiaque.

Figure centrale du camp interventionniste à Washington, il avait défendu la participation américaine dans la seconde guerre du Golfe, exhorté ces dernières années les administrations Biden puis Trump à soutenir le combat de Kiev face à l'invasion russe, et prôné de longue date une campagne militaire contre Téhéran.

Donald Trump a salué en Lindsey Graham «l'une des personnes et des sénateurs les plus grands» qu'il ait connus et a ordonné de mettre les drapeaux américains en berne à travers le pays jusqu'à samedi prochain.