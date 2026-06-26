Plus d'une centaine de personnes ont été placées en détention provisoire pour des accusations de «terrorisme» avant le sommet de l'Otan, dont le rédacteur en chef d'un magazine LGBT, une syndicaliste et des membres et volontaires d'une fondation de protection de l'environnement, ont affirmé vendredi des ONG turques.

Accusations de «terrorisme» Turquie : une centaine de personnes en détention

«14 de nos employés et bénévoles, dont notre représentant d'Ankara, ont été placés en détention tandis que 16 d'entre eux ont été assignés à résidence», a affirmé vendredi sur X la fondation turque de protection de l'environnement Tema.

«225 personnes ont été interpellées lors des opérations menées le 23 juin avant le sommet de l'OTAN (...) et 103 personnes ont été placées en détention», a déclaré de son côté l'ONG turque MLSA.

Les procureurs ont fait valoir que les suspects «pourraient commettre des actes terroristes dans le but de faire passer la Turquie pour un pays connu pour le terrorisme».

Parmi les personnes détenues figurent le rédacteur en chef du magazine LGBT+ Kaos GL Yildiz Tar, la porte parole du syndicat Umut Sen Burcu Arikan, l'universitaire Emel Memis, ainsi que le représentant et des volontaires, âgés de 50 à 80 ans, de la fondation Tema, selon la MLSA.

Les volontaires écologistes «ont été interrogés sur leur appartenance au Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste (TKP/ML), organisation interdite, sur l'utilisation de noms de code et sur leur formation armée», a précisé la MLSA.

Lors de l'interrogatoire du journaliste Yildiz Tar, les policiers étaient plus intéressés par sa position sur l'initiative «Année de la Famille» du président turc Recep Tayyip Erdogan mettant l'accent sur les valeurs familiales traditionnelles.

La communauté LGBT+ est fréquemment la cible du président turc Recep Tayyip Erdogan qui l'accuse «d'inculquer aux jeunes des déviations contraires à la nature humaine».

Erol Onderoglu, de Reporters sans frontières (RSF), a dénoncé l'arrestation de Yildiz Tar et a exigé sa libération, affirmant que le sommet ne justifiait en rien sa détention «arbitraire».

«Le détournement des lois antiterroristes pour procéder à des arrestations massives et réduire au silence des personnes à l'approche d'un sommet de l'OTAN va à l'encontre des valeurs fondatrices de l'alliance», a de son côté déclaré l'ONG Human Rights Watch.