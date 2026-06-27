Au moins deux personnes ont été blessées dans une attaque russe contre Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne. Les bombardements ont notamment été menés par des missiles balistiques.

La capitale ukrainienne Kiev a été visée par des missiles balistiques, selon l'armée ukrainienne (archives).

Intensification des frappes Ukraine : au moins deux blessés à Kiev dans une attaque de missiles

En Russie, une personne a été tuée et une autre blessée dans des frappes «massives» de drones ukrainiens dans la région de Krasnodar, où un incendie s'est déclaré dans une raffinerie, a annoncé le gouverneur régional, Veniamine Kondratiev.

«A Slaviansk-sur-Kouban, plusieurs maisons ont été endommagées par la chute de débris provenant de ces drones. Malheureusement, une personne a été tuée», a écrit M. Kondratiev sur le réseau social Telegram. Il a aussi fait état d'un blessé dans un autre district.

«Un incendie s'est également déclaré dans une raffinerie de pétrole de la ville et une ligne électrique ainsi qu'une conduite de gaz ont été endommagées. Les services opérationnels et spécialisés interviennent actuellement sur place», a-t-il ajouté.

Grande raffinerie en feu

La raffinerie de Slaviansk-sur-Kouban est l'une des plus grandes du sud de la Russie. Elle fait partie du groupe «Slaviansk EKO». Située près de la péninsule de Crimée occupée par la Russie, elle a déjà été attaquée à plusieurs reprises par l'Ukraine.

L'Ukraine a intensifié ces derniers mois ses frappes sur le territoire russe, parfois très loin de la frontière, visant particulièrement des infrastructures de transport et de stockage d'hydrocarbures pour tenter d'assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.

Le 18 juin, une attaque de drones ukrainiens avait touché une raffinerie de Moscou, provoquant un incendie spectaculaire.

La Russie continue pour sa part à frapper presque quotidiennement l'Ukraine.