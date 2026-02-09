De nouveaux bombardements russes sur Kiev et sa région ont fait au moins trois morts et sept blessés dans la nuit de vendredi à samedi. L'Ukraine peine à faire face à l'intensification des frappes de missiles russes faute de munitions.

Les bombardements russes sur les villes ukrainiennes, dont Kiev, sont quasiment quotidiens (archives).

Guerre en Ukraine Kiev : au moins trois morts dans des attaques russes

Un journaliste de l'AFP a entendu une dizaine d'explosions secouant vers 02h00 la capitale ukrainienne, où une nouvelle fois les habitants ont été appelés à se rendre aux abris. L'administration militaire locale avait peu avant annoncé le déclenchement d'une «alerte aérienne due à l'usage de missiles balistiques».

En périphérie nord-est de Kiev, les frappes russes ont fait trois morts, dont un enfant né en 2022, ainsi que trois blessés, dans le village de Poukhivka, selon les secours, sans préciser s'il s'agissait de missiles ou de drones.

Dans la capitale même, quatre blessés ont été recensés par l'autorité militaire, tandis que les secours ont fait état d'incendies dans deux quartiers.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les frappes s'amplifient des deux côtés d'une ligne de front presque immobile, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

Zelensky en Serbie

Mercredi, au moins 17 personnes avaient été tuées dans des frappes nocturnes russes sur Kiev et sa région. La défense antiaérienne ukrainienne n'avait pu abattre aucun missile, faute d'intercepteurs.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui multiplie les voyages à l'étranger pour consolider le soutien international à son pays, est arrivé vendredi soir en Serbie pour sa première visite chez cet allié traditionnel de Moscou depuis l'invasion de 2022. Il doit s'entretenir samedi avec son homologue Aleksandar Vucic de l'économie et des «questions de sécurité».

M. Zelensky s'est rendu fin juillet à Washington rencontrer le président américain Donald Trump pour tenter d'obtenir des missiles Patriot, ces engins étant les seuls capables d'intercepter les missiles russes les plus performants.

D'après le Financial Times, M. Trump a refusé cette demande du fait de la pénurie de Patriot dans les stocks américains depuis le début de la guerre au Moyen-Orient débutée à la fin février.

Cette nouvelle attaque russe sur Kiev intervient alors que les sénateurs américains ont adopté vendredi de nouvelles sanctions contre la Russie, qui cible particulièrement l'industrie des hydrocarbures.