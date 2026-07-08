Des frappes russes ont fait au moins sept morts et plusieurs blessés mercredi en Ukraine, alors que le président Volodymyr Zelensky doit rencontrer Donald Trump en marge du sommet de l'Otan à Ankara.

La capitale ukrainienne a été visée par des missiles balistiques.

Visée par des missiles balistiques Guerre en Ukraine : sept morts dans des séries de frappes russes

La capitale a été visée par des missiles balistiques et plusieurs déflagrations ont été entendues par des journalistes de l'AFP durant la nuit, une première explosion s'étant produite avant le déclenchement de l'alerte aérienne.

«Malheureusement, une personne a été tuée suite à l'attaque nocturne russe» sur Kiev, ont indiqué les services d'urgences nationaux ukrainiens.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a fait état d'entrepôts en feu ainsi que d'un «bâtiment non résidentiel» en flammes dans deux quartiers de la ville.

Missiles et drones

La Russie a lancé cinq missiles balistiques, deux missiles de croisière ainsi que 169 drones d'attaque et appareils assimilés contre l'Ukraine, a annoncé l'armée de l'air ukrainienne.

Selon la même source, la défense antiaérienne a abattu 139 drones, sans parvenir à intercepter les missiles.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, présent à Ankara à l'occasion du sommet de l'Otan, a exhorté ses alliés à livrer davantage de moyens de défense antiaérienne à son pays, alors que celui-ci est confronté à une pénurie de munitions indispensables pour abattre les missiles balistiques russes.

Depuis début juillet, la Russie bombarde massivement la capitale ukrainienne avec des missiles. Au moins 18 personnes ont été tuées lundi à Kiev, et 30 autres la semaine précédente, lors de l'une des plus importantes attaques de missiles sur la capitale.

Dans le reste de l'Ukraine, dans la région de Mykolaïv (sud), une femme de 38 ans et sa fille de 15 ans ont été tuées dans des frappes, selon le chef régional Vitali Kim, qui a également signalé deux blessés.

Des blessés

À Kharkiv (nord-est), deux personnes ont été tuées dans une frappes de missiles, qui, selon le maire Igor Terekhov, ont touché «un bâtiment résidentiel», blessant également «plus de dix» autres personnes.

Dans la région de Kherson (sud), à proximité de la ligne de front, des attaques de drone explosifs contre un bus et une voiture ont fait deux morts, selon les autorités locales.

D'autres blessés ont été recensés ailleurs dans le pays: quatre dans la région de Dnipropetrovsk (est) et trois dans celle de Zaporijjia (sud), d'après les autorités locales.

En Russie, une personne a été tuée dans la région de Saratov lors d'une attaque de drones ukrainienne, selon le gouverneur Roman Busargin.

L'Ukraine a intensifié ses frappes contre la flotte dite «fantôme» de la Russie, composée de pétroliers vieillissants qui exportent le pétrole russe et fournissent des revenus essentiels à une économie fragilisée.

Selon le commandant des forces de drones de Kiev, 21 navires russes en mer d'Azov et en mer Noire ont été touchés au cours des 72 dernières heures.