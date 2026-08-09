Un entrepôt de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) stockant des fournitures médicales dans la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, «a été frappé et détruit», a déclaré dimanche le directeur général de cette agence de l'ONU.

Un entrepôt de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) stockant des fournitures médicales dans la ville de Dnipro (image prétexte).

«La santé doit être protégée» Guerre en Ukraine : un entrepôt de l'OMS «frappé et détruit»

«Vendredi dernier, l'entrepôt humanitaire de l'OMS à Dnipro, en Ukraine, a été frappé et détruit. A ce stade, aucune victime n'est à signaler», a annoncé sur X Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'organisation recense les attaques contre les établissements de santé dans le monde, mais, conformément à ses règles, n'en attribue pas la responsabilité.

Last Friday, the @WHO humanitarian warehouse in Dnipro, #Ukraine, was struck and destroyed.



At this time, no casualties have been reported. A WHO staff member and drivers had been on site earlier in the day supporting the evacuation of supplies. The team had succeeded in… pic.twitter.com/m1sRnJTsXc — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 9, 2026

Un membre du personnel de l'OMS et des chauffeurs s'étaient rendus sur le site plus tôt dans la journée, a-t-il expliqué. «L'équipe a réussi à évacuer 130 des quelque 300 palettes et a quitté la zone avant l'attaque».

L'entrepôt «contenait des fournitures médicales humanitaires destinées aux établissements de santé de la ligne de front, principalement des fournitures d'urgence de l'OMS», a encore détaillé le dirigeant de l'agence.

Service de santé visés: «que cela cesse!»

Depuis l'invasion russe du 24 février 2022, l'OMS a ainsi recensé 3148 attaques contre les services de santé en Ukraine, dont la grande majorité implique l'usage d'armes lourdes.

Parmi elles, 2567 ont touché des établissements de santé, 71 des entrepôts et 645 ont impacté l'approvisionnement de fournitures médicales. Elles ont fait 240 morts et 1055 blessés.

«Je ne saurais le dire avec assez de force: les attaques contre les services de santé DOIVENT CESSER. Sinon, les gens sont privés de soins vitaux, a déclaré M. Ghebreyesus. «Même les guerres ont des règles. L'une d'entre elles est que la santé doit être protégée».

Le mois dernier, Médecins Sans Frontières (MSF) a condamné ce qu'elle a qualifié de «stratégie délibérée (de la Russie) visant à détruire le système de santé» en Ukraine, documentant un schéma constant d'attaques depuis le début de la guerre.

Moscou a lancé «des attaques incessantes contre les établissements de santé et le personnel médical en Ukraine», a dénoncé l'organisation humanitaire.

Selon MSF, cela «semble constituer une stratégie délibérée visant à détruire le système de santé et à punir collectivement la population, plutôt que d'être une conséquence accidentelle de l'invasion russe».

Plus de quatre ans après le début de l'offensive de la Russie contre l'Ukraine, les deux pays intensifient leurs frappes de longue portée, qui font un nombre croissant de victimes civiles.